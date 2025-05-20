Франция, Испания и Греция призывают ЕС ограничить доступ детей к соцсетям
Испания, Греция и Франция призывают Еврокомиссию срочно ввести общеевропейскую систему проверки возраста и установить минимальный возраст для доступа к социальным сетям. Министры цифрового развития этих стран утверждают, что «плохо продуманные цифровые продукты и услуги» провоцируют у несовершеннолетних ряд проблем со здоровьем, поскольку дети «постоянно сталкиваются с тривиальным или сравнительным контентом».
В документе предлагается активизировать работу над законодательством, ограничивающим доступ молодежи к сомнительному и вызывающему зависимость контенту, одновременно усиливая возможности родителей контролировать использование соцсетей и сайтов для взрослых.
Еврокомиссия разрабатывает общеевропейское приложение для проверки возраста в качестве временного решения до введения цифровых кошельков ЕС в конце 2026 года. Однако страны — члены ЕС хотят, чтобы приложение также поддерживало родительский контроль, проверку возраста и ограничивало доступ несовершеннолетних к определённым приложениям.
Три страны также настаивают на установлении «принципа цифрового совершеннолетия для онлайн-соцсетей» — возраста, ниже которого доступ к платформам будет запрещен.
Как сообщил Euractiv представитель испанского представительства, Франция и Греция выступают за запрет соцсетей для пользователей младше 15 лет, тогда как Испания предлагает оставить этот вопрос для обсуждения на уровне ЕС.
Параллельно каждая страна разрабатывает собственные меры: Испания и Франция вводят обязательную проверку возраста на сайтах для взрослых, а Греция запустила так называемый «Детский кошелек» для верификации возраста пользователей.
На прошлой неделе Еврокомиссия также представила проект руководства по защите несовершеннолетних в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). В документе указано, что платформы должны применять меры по проверке возраста, чтобы ограничить доступ детей к неприемлемому и порнографическому контенту.
Страны ЕС надеются, что их позиция будет учтена при публикации окончательной версии руководства до конца лета. Рабочий документ обсудят с другими министрами цифрового развития ЕС на встрече 5 июня.