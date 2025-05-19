VK Education запустит программу учебной и производственной практики для студентов ИТ-направлений из 11 российских вузов. Она рассчитана на 1000 участников и пройдет онлайн с 30 июня по 15 августа. Программа включает два направления: «Искусственный интеллект и анализ данных» и «Разработка». Подробности — в распоряжении «Инк.».

Фото: Freepik

К проекту присоединились МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИТУ МИСИС, МАИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ТГУ, УрФУ, СПбПУ. Студенты этих вузов могут подать заявки на участие в программе до 27 июня. В случае ее одобрения они смогут изучить технологии, применяемые VK, пройдут курсы, поработают над проектами и получат обратную связь от экспертов.

Участники смогут зачесть практику как учебную или производственную, получить сертификат, а лучшие — приглашение на закрытую встречу с экспертами VK в Москве или Санкт-Петербурге.

Ранее в холдинге Т1 сообщили об открытии в этом году новых программ бакалавриата по ИИ и ИТ в шести российских вузах. Специалисты компании примут непосредственное участие в разработке образовательных программ, чтобы их содержание отвечало актуальным требованиям ИТ-рынка и задачам бизнеса.