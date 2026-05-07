Франция ужесточила требования к стриминговым сервисам. Amazon Prime Video теперь придется инвестировать до €90 млн в год во французские фильмы и сериалы.

Если платформа начнет выпускать кино онлайн раньше чем через 12 месяцев после проката, обязательные вложения вырастут до €110.

В ARCOM уточнили, что прежний минимальный объем инвестиций, установленный в 2021 году, составлял €40 млн в год. Теперь требования повысили, а в дальнейшем сумма вложений будет зависеть от выручки сервиса во Франции.

Во Франции стриминговые сервисы и телеканалы обязаны вкладывать часть доходов в местное кино и сериалы. Без этого платформы не могут полноценно работать на французском рынке и направлено на защиту и развитие национальной киноиндустрии.

Такие требования усиливают значение локального контента для глобальных стримингов. Для Amazon это означает дальнейшее усиление роли локального контента в стратегии Amazon Prime Video, где оригинальные европейские и французские проекты уже занимают заметную долю библиотеки.

