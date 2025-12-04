Парижская компания Brevo достигла статуса «единорога», получив €500 млн ($583 млн) нового финансирования для усиления глобальной конкуренции и теперь оцениваясь больше чем в $1 млрд. Цель стартапа — бросить вызов таким гигантам, как Salesforce и HubSpot, непосредственно на их домашнем рынке в США, пишет TechCrunch.

Freepik

Основанная в 2012 году как сервис для email-маркетинга Sendinblue, компания трансформировалась в комплексную CRM-платформу. Сегодня Brevo обслуживает свыше 600 тыс. клиентов по всему миру, от малого бизнеса до международных корпораций вроде Carrefour и H&M.

Хотя США уже входят в тройку ключевых рынков компании, их доля в выручке составляет лишь 15%. Генеральный директор Арман Тиберж намерен это изменить, заявляя: «Это 50% мирового рынка, поэтому и наша выручка должна составлять 50%».

Привлеченные средства будут направлены на агрессивную экспансию в Северной Америке, развитие технологий искусственного интеллекта и продолжение стратегии поглощений.

Особенность Brevo — уникальная двухсторонняя продуктовая стратегия. Платформа сохраняет простоту и доступность для малого бизнеса, одновременно предлагая корпоративный уровень функциональности. Такой подход создает синергию между сегментами клиентов и расширяет общий адресный рынок.

Ключевым конкурентным преимуществом компания считает качество продукта. Brevo развивает многофункциональную платформу, объединяющую маркетинг, продажи и коммуникации через различные каналы — от email и SMS до WhatsApp и встроенной телефонии. Интеграция искусственного интеллекта во все компоненты системы усиливает это преимущество.

Структура собственности после инвестиционного раунда отражает баланс между привлечением стратегических партнёров и сохранением контроля. Основатели и сотрудники остаются крупнейшими акционерами с 26% долей, в то время как новые инвесторы General Atlantic и Oakley Capital получили по 25%.

Успех Brevo на американском рынке будет иметь символическое значение для европейской технологической экосистемы. Если компании удастся доказать свою конкурентоспособность против устоявшихся игроков в их «домашней» среде, это откроет новые горизонты для других европейских B2B-стартапов, стремящихся к глобальному лидерству.

В России аналогичные задачи решают такие CRM-платформы, как «Мегаплан», «Битрикс24» и «МойСклад». Эти сервисы предлагают комплексные инструменты для автоматизации продаж, маркетинга и управления клиентской базой, что особенно важно для малого и среднего бизнеса. Кроме того, на российском рынке появляются специализированные решения с интеграцией ИИ, позволяющие конкурировать с зарубежными платформами и адаптироваться под особенности местного бизнеса.