Французская биотехнологическая компания Orakl Oncology привлекла $34 млн в рамках раунда Series A. Стартап разрабатывает платформу на основе искусственного интеллекта, которая помогает моделировать особенности опухолей реальных пациентов и прогнозировать их реакцию на противораковые препараты.

Chidera Faustina Okeke, Unsplash

Раунд совместно возглавили шведский инвестиционный фонд Norrsken и парижская венчурная компания Singular.

В основе разработки Orakl Oncology — сочетание искусственного интеллекта и биологических данных пациентов. Один из используемых компанией подходов — работа с органоидами: небольшими трехмерными структурами из клеток, полученных из опухолевой ткани. Они воспроизводят отдельные характеристики настоящих опухолей и позволяют исследовать их реакцию на различные препараты в лабораторных условиях.

Полученные экспериментальные данные используются для построения вычислительных моделей. С помощью ИИ компания стремится прогнозировать, как опухоли могут реагировать на определенные виды лечения. Таким образом, платформа призвана помочь фармацевтическим компаниям оценивать потенциальную эффективность разрабатываемых препаратов и лучше понимать, какие методы лечения могут подойти определенным группам пациентов.

Читайте также Google представил ИИ для поиска причин болезней в клетках и разработки лекарств

Разработка новых противораковых препаратов связана с большими затратами и неопределенностью. Результаты лабораторных исследований не всегда позволяют предсказать, насколько эффективным окажется лекарство при лечении людей. Одна из причин — биологические различия между опухолями: даже у пациентов с одним типом рака реакция на одинаковую терапию может отличаться.

Orakl Oncology работает над тем, чтобы с помощью биологических моделей и искусственного интеллекта точнее воспроизводить эти различия. Такой подход может стать дополнительным инструментом для исследователей при оценке новых препаратов и подготовке клинических испытаний. При этом виртуальные модели не заменяют испытания на людях, а помогают получить дополнительную информацию на этапе разработки лекарств.

Orakl Oncology была основана в 2023 году и связана с французским онкологическим институтом Gustave Roussy. В декабре 2024 года компания привлекла €11 млн в рамках seed-раунда.

Новый раунд на $34 млн позволит стартапу продолжить развитие своей технологии. Привлечение инвестиций также подчеркивает интерес венчурного рынка к решениям на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и разработки лекарств.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.