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Google представил ИИ для поиска причин болезней в клетках и разработки лекарств

Компания Google DeepMind представила новую ИИ-модель AlphaGenome 2. Этот инструмент прогнозирует влияние мутаций ДНК на различные типы клеток, благодаря чему может более точно определять причины генетических заболеваний. С помощью алгоритма исследователи получат возможность разрабатывать новые методы таргетной терапии.

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Разработчики сделали систему доступной для некоммерческих исследований через специальный программный интерфейс. Коммерческие организации смогут получить доступ к платформе в рамках закрытого тестирования.

Практически все клетки в организме человека содержат одинаковую ДНК. При этом разные типы клеток активируют разные гены. Этот процесс характерен как для мышечных тканей сердца, так и для иммунных элементов организма. Характер экспрессии генов также зависит от текущего состояния конкретной клетки. В результате одна и та же генетическая вариация может приводить к совершенно разным последствиям. 

Новая вычислительная система способна учитывать эти различия при анализе мутаций. По заявлениям разработчиков, AlphaGenome 2 идентифицирует почти в два раза больше вариантов изменений экспрессии генов по сравнению с предыдущими решениями. Для достижения таких результатов исследователи обучили инструмент на огромной базе данных из более 100 млн индивидуальных клеточных профилей, охватывающих 68 различных тканей человеческого организма.

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Система также может выявлять пробелы в экспериментальных данных. Это свойство поможет ученым более точно определять приоритетные направления для лабораторных исследований.

Подход команды Google позволяет миновать этап калибровки под каждую новую задачу благодаря предобучению алгоритма. В результате исследователи могут анализировать данные из новых медицинских образцов напрямую, что значительно ускоряет процесс проверки гипотез в клинических испытаниях. Нововведение также упрощает интеграцию данных из различных лабораторий в единую аналитическую систему.

Научный сотрудник Google DeepMind Адам Гайосо назвал главным прорывом проекта возможность связать человеческую генетику с клеточной биологией. Новый инструмент позволяет исследователям детально изучать генетические варианты в больших популяциях. 

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По словам разработчика AlphaGenome 2 Жиги Авсеца, создание такой модели стало возможным лишь недавно: новые методы изучения отдельных клеток позволили собрать необходимые для обучения масштабные наборы данных об их состоянии.

В долгосрочной перспективе подобные модели станут основой для создания цифровых симуляций биологических систем. В том же направлении активно двигаются и другие ИИ-компании. Например, Anthropic ранее начала проводить эксперименты в сфере проектирования лекарств, а у OpenAI после приобретения стартапа Orchestra Bio есть целая платформа для разработки фармпрепаратов при помощи ИИ-агентов.

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