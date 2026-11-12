Компания Google DeepMind представила новую ИИ-модель AlphaGenome 2. Этот инструмент прогнозирует влияние мутаций ДНК на различные типы клеток, благодаря чему может более точно определять причины генетических заболеваний. С помощью алгоритма исследователи получат возможность разрабатывать новые методы таргетной терапии.

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Разработчики сделали систему доступной для некоммерческих исследований через специальный программный интерфейс. Коммерческие организации смогут получить доступ к платформе в рамках закрытого тестирования.

Практически все клетки в организме человека содержат одинаковую ДНК. При этом разные типы клеток активируют разные гены. Этот процесс характерен как для мышечных тканей сердца, так и для иммунных элементов организма. Характер экспрессии генов также зависит от текущего состояния конкретной клетки. В результате одна и та же генетическая вариация может приводить к совершенно разным последствиям.

Новая вычислительная система способна учитывать эти различия при анализе мутаций. По заявлениям разработчиков, AlphaGenome 2 идентифицирует почти в два раза больше вариантов изменений экспрессии генов по сравнению с предыдущими решениями. Для достижения таких результатов исследователи обучили инструмент на огромной базе данных из более 100 млн индивидуальных клеточных профилей, охватывающих 68 различных тканей человеческого организма.

Система также может выявлять пробелы в экспериментальных данных. Это свойство поможет ученым более точно определять приоритетные направления для лабораторных исследований.

Подход команды Google позволяет миновать этап калибровки под каждую новую задачу благодаря предобучению алгоритма. В результате исследователи могут анализировать данные из новых медицинских образцов напрямую, что значительно ускоряет процесс проверки гипотез в клинических испытаниях. Нововведение также упрощает интеграцию данных из различных лабораторий в единую аналитическую систему.

Научный сотрудник Google DeepMind Адам Гайосо назвал главным прорывом проекта возможность связать человеческую генетику с клеточной биологией. Новый инструмент позволяет исследователям детально изучать генетические варианты в больших популяциях.

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По словам разработчика AlphaGenome 2 Жиги Авсеца, создание такой модели стало возможным лишь недавно: новые методы изучения отдельных клеток позволили собрать необходимые для обучения масштабные наборы данных об их состоянии.

В долгосрочной перспективе подобные модели станут основой для создания цифровых симуляций биологических систем. В том же направлении активно двигаются и другие ИИ-компании. Например, Anthropic ранее начала проводить эксперименты в сфере проектирования лекарств, а у OpenAI после приобретения стартапа Orchestra Bio есть целая платформа для разработки фармпрепаратов при помощи ИИ-агентов.

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