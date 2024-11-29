К концу ноября почти 40% россиян уже услышали фразу «давай после новогодних праздников». Эксперты аналитического центра Grechka Media выяснили, какие эмоции она вызывает и какие дела людям действительно хочется отложить на потом. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Отношение россиян к желанию отложить дела в долгий ящик и фразе «давай после новогодних» разделилось. 35% опрошенных признались, что слышат ее слишком часто и она им порядком надоела.

Другие же 35% сообщили, что сами периодически используют ее в разговорах. Остальные 30% респондентов не употребляют эту фразу, но относятся к ней с пониманием.

Отложить все дела на период после новогодних праздников уже в ноябре готовы 10% россиян. При этом большинство (39%) предпочитают не использовать популярную отговорку.

34% респондентов признались, что любят выполнять задачи вовремя. 17% хотели бы избавиться от дел, но считают, что перенести их все на январь просто невозможно.

Также аналитики выяснили, что именно россияне с радостью отложили бы на «после Нового года». На первом месте оказались поиск или смена работы. 26% опрошенных считают, что сначала нужно восстановиться во время праздников.

Второе место (24%) занимает запуск новых проектов, идеи для которых могут прийти во время отдыха, а третье (18%) — поиск новых сотрудников.

Около 16% респондентов хотели бы отложить на потом рутинные задачи, такие как работа с документами, ремонт или генеральная уборка. Кому-то из них хочется сначала отдохнуть, а кто-то не видит в этом смысла, так как после праздников вновь придется вернуться к задачам.

Напомним, что у работающих граждан есть возможность продлить новогодние каникулы. Для этого можно добавить дни отпуска или отгулы к официальным нерабочим дням. Так собираются поступить 9% россиян, а 16% еще не определились с планами.