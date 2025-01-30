Высказать все начальнику, помахать рукой надоедливому коллеге и выбросить список дел в мусорку может показаться приятным в моменте, но в долгосрочной перспективе это неразумно. Вне зависимости от того, как на самом деле человек относится к своей компании или руководителю, его уход «должен пройти с благодарностью», говорит Кейта Уильямс, основательница Success Bully — компании по карьерному коучингу.

Уйти на хорошей ноте может быть сложно. Особенно если человек уходит после негативного опыта. Например, если его несправедливо обошли при повышении или вообще плохо поступили с ним. «В моменты глубокого разочарования, досады и гнева нам приходится практиковать самоконтроль», — говорит Уильямс. Она предлагает начать с фразы: «Спасибо за эту возможность».

«Минимизируйте чью-либо возможную вину»

Вместо того, чтобы подчеркивать причину ухода, Уильямс советует сосредоточится на том, что удалось получить из своего опыта. Для этого она предлагает следующий сценарий:

«Спасибо за эту возможность. Я научился [навыки, которые вы приобрели], и я вырос в [уроки, которые вы извлечете], и я с нетерпением жду возможности развивать наши отношения в будущем», — говорит она.

Разумно приписать свой уход долгосрочной миссии или увлечению, советует Мэтт Абрахамс, преподаватель Стэнфордского университета и эксперт по коммуникациям. К примеру, вы можете указать, что ваша роль на работе не обеспечивала того потенциала, который может быть достигнут на новом месте. А если человек уходит, не имея никаких возможностей, он можете объяснить, что хочет сосредоточиться на путешествиях или семье.

«По сути, вы вините в причинах своего ухода какую-то цель или другой аспект своей жизни, — говорит он. — Минимизируйте вину, которую может нести кто-то другой, сосредоточившись на том, чего хотите добиться вы сами». Даже если руководители не полностью в это верят, они мало что смогут возразить.

«Думайте о себе как о бренде»

Может быть трудно сохранять спокойствие, когда человек чувствует, что его постоянно недооценивают. Чтобы подавить часть этого разочарования, можно переосмыслить цель разговора заранее. По словам Уильямс, не нужно делать выговор своей компании или начальнику.

Она отмечает, что человек должен защитить себя и свои будущие возможности трудоустройства. Он не знает, как люди могут повлиять на его карьеру в будущем, и лучше всего, чтобы их последнее впечатление не было однозначно негативным.

«Подумайте о себе как о бренде и о том, как вы хотите, чтобы вас воспринимали или запоминали, — говорит она. — Ваша реакция и то, как вы справляетесь с неприятностями, должны рассматриваться через эту призму».

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