«Искры счастья» — это когда человек улыбается, заслышав звуки любимой песни или голос старого друга. Так называет эти моменты популярный оратор, тренер и инструктор LinkedIn Learning Скотт Маутц. В беседе с CNBC эксперт рассказал, как можно осознанно, а не случайно привнести в свою жизнь больше таких позитивных эмоций и сохранять их, даже когда наступают трудные времена.

Для того, чтобы поменять свое мышление в эту сторону, человек потребуются сила духа и дисциплина. Бывает сложно сделать выбор в пользу радости, когда человека одолевают негативные эмоции и мысли. Маутц рассказал о пяти фразах-мантрах, которые используют сильные люди, чтобы вызвать в себе «искры счастья»:

«Дело не в том, что я потерял, а в том, что у меня осталось»

В трудные времена легко сосредоточиться на том, чего больше нет. Возможно, человек потерял время, деньги или ресурсы, когда что-то пошло не так с рабочим проектом. Или утратил свою принадлежность вместе с увольнением. Или лишился друга, когда тот переехал на другой конец страны.

Маутц советует в такие моменты переключаться на то, что еще осталось в жизни человека. По словам эксперта, этот прием имеет огромное значение: исследования показывают, что сознательная практика благодарности улучшает благополучие.

Например, в описанных выше ситуациях можно благодарить судьбу за ценную информацию, за близких, с которыми человек имеет возможность проводить больше времени, за новое место для путешествий, а также за дружбу, которую можно продолжать развивать на расстоянии.

«Идеального пути не существует»

Когда человек сомневается в правильности сделанного выбора или сетует, что не все идет так, как запланировано, он может застрять в негативной петле. Маутц напоминают, что неожиданные повороты всегда встречаются и легче найти радость, когда принимаешь несовершенный путь и преодолеваешь препятствия на нем.

Эксперт советует подумать о достижении или результате, которые сделали человека счастливыми — ведь, скорее всего, ему и тогда пришлось преодолеть некоторые трудности, чтобы достичь этого.

«Пусть будет так»

Когда люди расстроены, а кто-то говорит им «просто отпустить ситуацию», это может еще больше расстроить. Это плохой совет, поскольку человек, скорее всего, не сможет игнорировать то, что произошло, и то, как это заставило его себя чувствовать. Маутц советует сказать себе: «Пусть будет так». Это форма когнитивного принятия, которая является более надежным путем к выходу из нисходящей спирали.

Коуч рекомендует не пытаться исключить неблагоприятное событие из своей психики или изменить то, что человек чувствует по этому поводу. Стоит осознать и принять, что эмоции являются логичными реакциями, и сосредоточиться на том, как двигаться вперед продуктивным образом.

«Большая дорога, маленький шаг»

Когда люди борются с неудачами, они могут перестать замечать перспективу. Небольшие трудности могут внезапно показаться нереальными. Фраза «Большая дорога, маленький шаг» напоминает человеку о конечной цели или видении жизни, которую человек хочет прожить и кем стать. Также эта мантра может помочь определить, что можно сделать, чтобы вернуться на путь прогресса и позитива.

Когда люди рассматривают неудачу в контексте масштабной картины, ее значение уменьшается. Небольшая подвижка влечет за собой следующий шаг, полный надежды, и так по цепочке.

«Трудности создают убеждения, а не последствия»

Маутц заявляет, что невзгоды не означают негативные результаты. Их конечный итог определяется тем, как человек на них реагирует, и убеждениями, которые у вас формируются под влиянием ситуации. Неудачное собеседование не демонстрирует, что человек неудачник. По словам эксперта, это следует воспринимать возможность для обучения и препятствие, которое человек преодолеет.

При этом коуч предостерегает от использования фразы «Я буду счастлив, когда…», которая может загнать человека в ловушку. Маутц отмечает, что легко поддаться мысли, что счастье — это некая цель, что если человек заработает немного больше денег или достигнет чего-то определенного, то будет счастлив.

Ментально сильные люди занимаются тем, что Маутц называет «измельчением», практикой на стыке благодарности и осознанности. Она позволяет людям замечать и признавать свою благодарность за небольшие позитивные моменты даже в трудных ситуациях.

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