Компания Freepik провела ребрендинг и сменила название на Magnific, обозначив переход от стокового сервиса к платформе генеративного ИИ.

Zach M, Unsplash

В компании подчеркивают, что смена названия — не просто маркетинг, а трансформация бизнес-модели. Magnific объединяет в одной экосистеме инструменты для генерации изображений, видео, аудио и 3D-контента, а также сервисы апскейлинга и совместной работы.

Изначально Freepik был сервисом для поиска и скачивания графики. С развитием искусственного интеллекта компания постепенно расширила продукты и вышла за рамки классического стокового рынка.

Теперь в центре стратегии Magnific — платформа «все в одном», где пользователи могут не только искать готовые материалы, но и создавать контент с нуля с помощью генеративных моделей.

В компании говорят, что прежнее название больше не отражает масштаб бизнеса. Новый бренд должен подчеркнуть переход к роли игрока в сфере ИИ-креатива и ориентацию как на профессиональных создателей контента, так и на корпоративных клиентов.

