Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) намерен в ближайшие годы провести IPO дивидендного фонда, рассказал РБК директор организации Кирилл Варламов. Размещение акций может состояться в конце 2026 года или начале 2027-го. При этом какой пакет акций управляющей компании может разместить фонд на бирже и другие детали, Варламов не уточнил.

Мурад Багандов / РИА Новости

Речь идет об АО «ФРИИ дивидендный первый», созданном в августе 2025 года. В составе «дочки» уже находятся 26% «Доксинбокса» (сервис DocsInBox для автоматизации процессов в ресторанах и кафе) и 29% «Брендквада» (платформа Brandquad для управления данными о товарах). В ближайшее время холдинг пополнится активами еще четырех стартапов, названия которых пока не разглашаются до завершения сделок.

По словам Варламова, стратегия фонда ориентирована на поддержку проектов, способных через один-два раунда инвестиций выйти на прибыль и начать выплаты дивидендов. Сейчас в портфеле ФРИИ около двух десятков компаний, которые регулярно делятся прибылью с инвесторами. Фонд изучил их опыт, чтобы разработать подход к поиску и развитию подобных бизнесов на ранних этапах.

Все активы, входящие в новый фонд, демонстрируют рост свыше 30% в год и генерируют стабильный дивидендный поток, подчеркнул Варламов. Он сравнил их с «дойными газелями» — компаниями, которые сочетают рост более 25% в год («газели») и высокие дивидендные выплаты («дойные коровы»). «Это довольно редкая история», — отметил он, добавив, что IPO позволит получить дополнительные средства для инвестиций в аналогичные проекты или даже в их конкурентов.

Отдельные размещения акций каждой компании фонд считает неэффективными: это заняло бы в шесть раз больше времени, чем вывод пакета из шести активов. Кроме того, не все нишевые лидеры смогут достичь масштаба для самостоятельного IPO из-за ограничений их рынков.

ФРИИ — это проект Агентства стратегических инициатив. Он был создан в 2013 году и фокусируется на поддержке и масштабировании молодых интернет-компаний для повышения их конкурентоспособности.