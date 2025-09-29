Фриланс давно перестал быть запасным вариантом для студентов или дизайнеров на подработке. Через удаленных специалистов компании закрывают маркетинг, разработку, дизайн и поддержку. Но вместе с ростом рынка растет и недовольство классическими платформами: комиссия сервисов вроде Upwork или Fiverr достигает 20% и бьет сразу по обеим сторонам сделки — заказчики платят больше, а фрилансеры получают меньше.

Для бизнеса это превращается в скрытый налог: из бюджета проекта на 100 тыс. руб. реальный исполнитель получает лишь 80 тыс. Остальное уходит площадке. Итог — рост стоимости подрядов и снижение мотивации исполнителей. На фоне растущей конкуренции за кадры компании ищут альтернативы.

На рынке начали появляться площадки, которые меняют модель взаимодействия. Основная тенденция — убрать комиссии для фрилансеров, оставив только сервисные сборы с заказчиков. Так исполнители получают полную сумму гонорара, а предприниматели могут рассчитывать на более лояльных подрядчиков.

Один из недавних примеров — российская платформа Workton.io, где комиссия составляет от 2 до 10% и взимается исключительно с заказчиков. Фрилансеры получают 100% дохода, что делает площадку привлекательнее для специалистов. Для компаний это означает возможность работать с более мотивированными исполнителями, которые не закладывают потерю дохода в стоимость услуг. Технически сервис реализован в формате Telegram Mini-App и использует TON-платежи. Это удобно для фрилансеров из стран СНГ, где этот мессенджер активно используется в качестве рабочей среды, а также для международных заказчиков, в первую очередь из сфер web3, ИТ и геймдева.

Платформу создали и развивают опытные игроки ИТ-рынка: Илья Полоцкий, выпускник УрГУ и серийный предприниматель с более чем 13-летним опытом, а также бывшие партнер и руководитель технологической практики KPMG (нынешняя консалтинговая компания Kept) в России и СНГ Николай Легкодимов и директор практики Сергей Вихарев.

Подобные подходы уже применяют и зарубежные платформы. Например, Jobbers.io позволяет фрилансерам зарабатывать 100% от своих заявок без какого-либо отчисления платформе. Еще один пример — Contra, платформа, где фрилансеры также не платят комиссии и полностью сохраняют свои доходы, а платят только заказчики. В России такие платформы до сих пор полноценно не были представлены.

В России тоже есть несколько площадок, которые пытаются снижать барьеры для фрилансеров и уменьшать комиссию. К примеру, одна из самых крупных — Freelance.ru, где комиссия варьируется в зависимости от вида сделки: для безопасных сделок (до определенного бюджета) она составляет около 10%, но есть и прямые сделки без комиссии. Также популярна биржа Kwork, где задания («кворки») предлагаются с фиксированной стоимостью, но комиссия с исполнителя достигает приблизительно 20%. Еще один пример — Workzilla, платформа для относительно простых заказов, где много микрозадач и первая оплата может приходиться почти сразу, с умеренной комиссией.

При этом в России число фрилансеров по оценкам СМИ и аналитиков уже достигло 19 млн человек. А доля самозанятых в стране превышает 8,5 млн человек, они зарабатывали более 800 млрд руб в 2023 году.

Мировой же рынок платформ для фриланса оценивается в $5,6 млрд в 2024 году и, по прогнозам, вырастет до $13,8 млрд к 2030 году, при среднегодовом росте около 16%.

В целом для предпринимателей это значит одно: конкуренция за качественных специалистов перемещается и на уровень условий сотрудничества. Если раньше бизнесу достаточно было «выйти в поиск», то теперь важен выбор площадки — от нее зависит не только итоговая цена, но и доступ к лучшим исполнителям, которые уходят туда, где нет «налога на фриланс».