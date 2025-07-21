На фоне роста нелегальных расчетов цифровыми активами российские законодатели готовят радикальные меры. С 2026 года за использование криптовалюты в качестве платежного средства нарушителям грозит не только конфискация активов, но и серьезные финансовые санкции.

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Как сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, физическим лицам за такие операции грозит штраф до 200 тыс. руб., а юридическим — до 1 млн. При этом сами криптоактивы, использованные в расчетах, подлежат конфискации.

Парадоксально, но действующий запрет криптовалютных платежей, введенный еще в 2021 году, до сих пор носил скорее декларативный характер. Отсутствие реальных механизмов наказания привело к расцвету серых схем, особенно в тех сферах, где традиционные финансовые инструменты оказались неудобны или недоступны. IT-индустрия, международный фриланс и игровая отрасль стали настоящими «заповедниками» криптоплатежей.

Особую остроту проблеме придает санкционное давление. По данным экспертов, объем криптовалютных операций в России за последние годы вырос в разы. Цифровые активы превратились в важный канал для международных расчетов, позволяющий обходить ограничения традиционной банковской системы. Неудивительно, что власти решили перейти от слов к делу, закрывая правовые лазейки.

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Любопытно, что параллельно с ужесточением контроля за платежами, Россия сохраняет лояльность к другим аспектам криптоиндустрии. Майнинг и инвестиции в цифровые активы остаются полностью легальными видами деятельности. Такой избирательный подход отражает сложную дилемму — как одновременно ограничить риски и не потерять потенциальные преимущества новой финансовой реальности.

Финансовые власти особо подчеркивают, что криптовалюты остаются слишком волатильными и непрозрачными для использования в качестве платежного средства. Единственное исключение сделано для внешнеторговых операций, но и они должны осуществляться в рамках специального экспериментального режима под строгим контролем регуляторов.

Однако практика показывает, что полностью искоренить криптоплатежи будет крайне сложно. Уже сейчас в России действуют сотни сервисов, помогающих обходить законодательные ограничения — от специализированных процессинговых платформ до Telegram-ботов. Их популярность свидетельствует о реальном рыночном спросе на альтернативные платежные решения, который вряд ли исчезнет после введения штрафов.