Европейские корпорации Airbus, Thales и Leonardo близки к подписанию соглашения об объединении своих космических активов. Новый холдинг должен стать мощным игроком, способным противостоять растущему влиянию американской SpaceX, которая за последние годы радикально изменила мировой рынок спутниковых технологий.

Freepik

Как сообщили источники Financial Times, близкие к переговорам, совет директоров Leonardo во вторник одобрил предложенную структуру объединения, став последним участником, согласовавшим условия сделки. Официальное объявление ожидается в ближайшее время, однако часть технических вопросов еще уточняется.

Согласно предварительным договоренностям, Airbus получит 35% акций нового предприятия, а Thales и Leonardo — по 32,5% каждая. Несмотря на то, что Airbus обеспечивает около половины совокупного оборота, компания согласилась ограничить свою долю, получив компенсацию от партнеров.

Создаваемая структура объединит около 30 производственных площадок в разных странах Европы и более 25 тыс. сотрудников. Совокупная выручка новой компании оценивается примерно в 6,5 млрд евро в год. На первых этапах сокращений персонала и закрытия заводов не планируется, однако в долгосрочной перспективе возможна оптимизация производственных мощностей и численности работников.

Объединение станет реакцией на изменения в спутниковом бизнесе, вызванные стремительным ростом сети Starlink американской компании SpaceX. Запуски тысяч спутников на низкую околоземную орбиту (до 2 тыс. км) обеспечили ее руководителю Илону Маску лидерство на рынке высокоскоростного интернета, что привело к падению спроса на геостационарные спутники, традиционно производимые Thales и Airbus. Теперь европейские компании рассчитывают, что объединение позволит им эффективнее конкурировать на рынке, где геостационарные спутники теряют актуальность, а приоритет смещается в сторону более компактных и гибких решений для низких орбит.

Соглашение станет результатом более чем годовых переговоров, неоднократно прерывавшихся из-за разногласий по вопросам управления, распределения долей и производственных функций. Сделку еще предстоит одобрить Европейской комиссии, которая, по данным источников, в целом поддерживает создание «европейского космического чемпиона».