Крупнейшие музыкальные лейблы Universal Music и Warner Music близки к заключению лицензионных соглашений с компаниями, разрабатывающими технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Соглашения могут быть достигнуты в течение нескольких недель, что станет прецедентом для всей индустрии.

Unsplash

Обсуждения ведутся со стартапами ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio и Klay Vision. Параллельно музыкальные компании проводят переговоры с технологическими гигантами Google и Spotify, отметили собеседники издания. Третий крупный лейбл Sony Music подтвердил участие в дискуссиях, заявив, что работает с фирмами, «этично» обучающими модели. В начале июня о старте переговоров сообщила The Wall Street Journal.

Переговоры сосредоточены на лицензировании песен для создания ИИ-треков и обучения больших языковых моделей. Лейблы предлагают структуру оплаты, аналогичную стримингу: микроплатеж за каждое использование композиции. Для расчетов правообладатели требуют от ИИ-разработчиков внедрить технологию атрибуции, подобную системе Content ID на YouTube, позволяющую отслеживать применение музыкального контента.

Музыкальная индустрия рассматривает текущую ситуацию как возможность избежать ошибок эпохи интернета, когда бесплатные сервисы обмена файлами, вроде Napster и LimeWire, едва не уничтожили бизнес. Глава Atlantic Records Эллиот Грейндж сравнил нынешний момент с 2002 годом и назвал себя оптимистом. По его словам, отрасль потеряла тогда от 50% до 70% стоимости, но извлекла уроки: теперь лейблы понимают, как выживать, и умеют заключать выгодные контракты для артистов. Грейндж выразил уверенность в скором союзе правообладателей и ИИ-платформ.

Руководители предупредили, что эти соглашения окажутся сложнее стриминговых: искусственный интеллект способен применять музыку неочевидными способами — не только воспроизводить или генерировать треки. Один из топ-менеджеров лейблов отметил, что ключевой вопрос — согласятся ли исполнители, когда вся история музыки загружается в модель, производящую нечто неузнаваемое. Он пояснил, что большинство контрактов с артистами содержат пункт о доверии лейблу при заключении сделок, поскольку спрашивать разрешение на каждое использование невозможно.

ИИ-контент активно проникает на стриминговые сервисы. Французский Deezer заявил в сентябре, что почти треть загружаемых треков создана искусственным интеллектом. На прошлой неделе Spotify раскрыл, что удалил 75 млн «спамных» ИИ-композиций за год. Из-за этой ситуации лейблы идут в суд. Так, в 2024 году ведущие компании подали иски против Suno и Udio за нарушение авторских прав.