Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Group вступили в переговоры с ИИ-стартапами Suno и Udio о правовом регулировании использования музыкального контента в генеративном ИИ. Согласно информации The Wall Street Journal, дискуссии сосредоточены вокруг механизмов компенсации артистам и лейблам за использование их музыки для обучения алгоритмов.

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В центре обсуждения находится разработка системы цифрового отслеживания, аналогичной технологии Content ID от YouTube, которая позволит идентифицировать использование конкретных музыкальных произведений в ИИ-продуктах. Музыкальные компании также настаивают на праве участвовать в процессе разработки новых ИИ-инструментов, связанных с музыкальной индустрией.

Переговоры проходят на фоне продолжающегося судебного разбирательства: в июне 2024 года Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала иск против Suno и Udio, обвинив их в нарушении авторских прав. Представители стартапов утверждают, что их технологии создают принципиально новые музыкальные произведения, а не воспроизводят существующие.

Ситуация осложняется изменениями в регулирующем аппарате — недавнее увольнение директора Бюро авторских прав США Ширы Перлмуттер администрацией президента Трампа вызвало опасения, что Белый дом может занять сторону технологических компаний в вопросах ИИ и авторского права.

По данным источников, каждая из звукозаписывающих компаний ведет переговоры отдельно и они находятся на разных стадиях. Ключевой вопрос — разработка масштабируемой модели лицензирования, которая удовлетворит как интересы лейблов, так и многочисленных артистов, некоторые из которых скептически относятся к использованию их творчества в ИИ.

Если будет достигнуто согласие между сторонами, вероятно, будет заключено мировое соглашение по текущему судебному иску, предусматривающее компенсацию за уже состоявшееся использование музыки. Также обсуждается возможность получения музыкальными компаниями доли в ИИ-стартапах — практика, аналогичная их ранним инвестициям в Spotify.

Эти переговоры могут установить важный прецедент для взаимодействия между креативными индустриями и разработчиками генеративного ИИ, определив новые стандарты авторского права в цифровую эпоху.