OpenAI и ее сооснователь Сам Альтман готовятся инвестировать в стартап Merge Labs, который займется разработкой интерфейсов для связи мозга с компьютером и составит конкуренцию Neuralink Илона Маска. Новая компания рассчитывает привлечь $250 млн при оценке в $850 млн, при этом значительная часть капитала поступит от венчурного подразделения OpenAI. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Unsplash

Merge Labs планирует использовать достижения в области искусственного интеллекта с целью улучшения мозговых интерфейсов. Название стартапа отсылает к концепции «слияния» человека и машины.

Альтман выступит сооснователем Merge Labs, но не будет участвовать в оперативном управлении. К проекту присоединится Алекс Блания, глава компании World по сканированию глаз для цифровой идентификации, также поддержанной главой OpenAI. Переговоры о финансировании находятся на ранней стадии, и личных инвестиций от Альтмана не ожидается.

Стартап войдет в число компаний, конкурирующих с Neuralink, основанной Маском в 2016 году. Ранее в этом году компания Маска привлекла $650 млн при оценке в $9 млрд. Альтман ранее вкладывал средства в Neuralink, но теперь поддерживает альтернативные проекты.

Соперничество Альтмана и Маска обострилось после их совместного основания OpenAI: Маск покинул совет директоров в 2018 году из-за разногласий, запустил xAI в 2023 году и пытается заблокировать преобразование OpenAI в коммерческую структуру через суд.