Open AI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в систематическом давлении, и попросила суд запретить бизнесмену осуществлять «дальнейшие незаконные и неправомерные действия» в отношении компании. Об этом сообщает Reuters.

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OpenAI заявила, что Маск «испробовал все доступные средства», чтобы навредить компании, в том числе атаки в прессе, вредоносные кампании, транслируемые более чем 200 млн подписчиков миллиардера в контролируемой им соцсети, требования о предоставлении корпоративных документов, судебные иски и «фиктивные» заявки на активы разработчика ChatGPT.

«Непрекращающиеся действия Илона против нас — это просто недобросовестная тактика, направленная на то, чтобы замедлить OpenAI и захватить контроль над ведущими инновациями в области ИИ в своих личных интересах», — говорится в сообщении на странице OpenAI в соцсети X.

Компания попросила запретить миллиардеру осуществлять дальнейшие «незаконные и несправедливые действия», а также привлечь его к ответственности за ущерб, который он нанес.

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Маск был одним из соучредителей OpenAI в 2015 году. Он покинул совет директоров компании в 2018 году из-за разногласий с ее гендиректором Сэмом Альтманом.

В 2024 году Маск подал в суд на OpenAI и Альтмана, обвинив компанию в том, что она отошла от своей некоммерческой миссии ради прибыли. Альтман отрицает эти обвинения. Он утверждает, что Маск пытается помешать работе конкурента своего ИИ-стартапа X.AI. в сфере ИИ.

Компания также опубликовала документы, согласно которым Маск поддерживал превращение OpenAI в коммерческую структуру, но покинул ее, потому что не мог получить над ней контроль.

В феврале этого года Маск предложил купить контролирующую OpenAI некоммерческую организацию за $97,4 млрд, однако совет директоров корпорации отказал ему.