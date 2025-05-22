Telegram впервые по итогам года получила прибыль, которая в 2024 году составила $540 млн по сравнению с убытком в $173 млн в 2023-м, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на презентацию компании для инвесторов. Компания также увеличила выручку с $343 млн до $1,4 млрд.

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Согласно документам, около половины доходов пришлось на «партнерство и экосистему», под чем понимаются коммерческие и игровые «мини-приложения», которые тесно интегрированы с блокчейн-технологией Ton и криптовалютой Toncoin. Еще $250 млн принесла реклама, $292 млн — премиум-подписки. В 2025 году компания планирует получить выручку в размере $2 млрд, а прибыль довести до $720 млн.

По словам людей, знакомых с ситуацией, рекордные доходы были поделены с потенциальными инвесторами перед тем, как Telegram запустил выпуск облигаций на сумму около $1,5 млрд. Новое предложение по облигациям, доходность которых составляет 9%, даст инвесторам возможность приобрести акции в рамках любого будущего IPO со скидкой 20%, что соответствует условиям предыдущих продаж облигаций, сказал собеседник FT.

По словам нескольких человек, знакомых с ходом переговоров с потенциальными инвесторами, главный инвестиционный директор Telegram Джон Хайман заявил, что компания достигла всех своих финансовых целей. Он допустил IPO, если рынки станут более благоприятными.

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Компании удалось получить прибыль, несмотря на задержание основателя Павла Дурова во Франции 24 августа 2024 года. Он был арестован в рамках расследования преступлений, связанных с изображениями сексуального насилия над детьми, торговлей наркотиками и мошенническими операциями, связанными с приложением.

Дурова отпустили залог в размере €5 млн. Его освободили при условии, что он будет являться в полицейский участок дважды в неделю и останется во Франции. Обвинения против Дурова включали соучастие в распространении сексуальных изображений детей и множество других предполагаемых нарушений в мессенджере.