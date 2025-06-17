Федеральная таможенная служба ввела новые правила расчета таможенной стоимости товаров, которые начали действовать с февраля 2025 года. Как отмечает эксперт BMJ-Logistics Константин Бондаренко, эти изменения существенно усложнили процедуру таможенного оформления для импортеров.

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Согласно обновленным требованиям, при частичной предоплате в рублях и последующей доплате в валюте необходимо применять разные курсы конвертации. Эти изменения уже повлекли за собой увеличение количества административных дел в отношении участников внешнеэкономической деятельности и таможенных представителей.

Основной причиной изменений стали сложности, с которыми сталкиваются импортеры при проведении валютных платежей в условиях санкционного давления. Многие компании вынуждены осуществлять расчеты через банки третьих стран или в рублях, что создает несоответствие между валютой контракта и фактической оплатой. Это, в свою очередь, вызывает вопросы при определении таможенной стоимости товаров.

Новый порядок расчета предполагает, что предоплата в рублях учитывается по курсу Центрального банка на дату платежа, а оставшаяся сумма — по курсу на день подачи таможенной декларации. Такой подход отличается от прежней практики, когда вся стоимость рассчитывалась по единому курсу на момент декларирования. Изменения особенно ощутимы на фоне укрепления рубля, так как ранние платежи по более высокому курсу увеличивают итоговую таможенную стоимость.

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Сложность реализации новых правил заключается в том, что действующая форма декларации не предусматривает возможности указания разных курсов для различных частей платежа. Это вынуждает декларантов производить расчеты вручную и вносить в документы уже итоговую сумму, что повышает риск ошибок и разногласий с таможенными органами.

Последствия нововведений уже проявляются в виде роста таможенных платежей для компаний, осуществлявших предоплату по более выгодному курсу. Кроме того, увеличилось количество спорных ситуаций, требующих дополнительного времени на разрешение и в некоторых случаях ведущих к судебным разбирательствам. Все это создает дополнительные административные и финансовые нагрузки для участников внешнеэкономической деятельности.

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют импортерам по возможности соблюдать валюту контракта при расчетах, использовать услуги платежных агентов при необходимости, а также своевременно пересматривать условия внешнеторговых договоров. Особое внимание следует уделять документальному подтверждению всех произведенных платежей и обоснованию применяемых методов расчета таможенной стоимости.

В настоящее время ФТС и Минфин работают над уточнением нормативной базы, однако до окончательного решения вопроса бизнесу приходится адаптироваться к новым требованиям, что неизбежно сказывается на издержках и сроках таможенного оформления товаров.