В своем интервью ведущая CNBC Таня Брайер спросила Дэвида Бекхэма, откуда взялось его желание помогать людям и участвовать в благотворительности. Футболист ответил, что этому его научили родители и теперь он передает эти ценности свои детям.

Бывшая звезда футбола впервые посетил ВЭФ, чтобы получить Хрустальную премию за благотворительность за его работу по защите уязвимых детей в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ с 2005 года.

Когда Брайер спросила Бекхэма, откуда у него взялось желание изменить мир к лучшему, он ответил, что родители привили ему правильные ценности — относиться ко всем одинаково и проявлять уважение к людям. Он также рассказал, что старался научить этому своих детей.

49-летний отец четверых детей рассказал, что его младшей, Харпер, 13 лет, а старшему, Бруклину, 25. «Все мои мальчики знают, что нужно пропускать женщину вперед. Они встают, когда дама выходит из-за стола, они пожимают руки, смотрят в глаза», — говорит Бекхэм.

Футболист отмечает, что все его дети говорят «пожалуйста» и «спасибо» с 2 – 3 лет. Это простые ценности, на которых он со всей женой Викторией выросли сами, и которые они стараются привить детям.

По его словам, наличие детей также вдохновило его на работу с детьми по всему миру. Бекхэм много путешествует, чтобы привлечь внимание к работе ЮНИСЕФ с детьми. Он посетил Камбоджу, где встретился с детьми, ставшими жертвами насилия и жестокого обращения, Южную Африку, где встретился с семьями, живущими с ВИЧ и СПИДом, и Филиппины, где встретился с детьми, пострадавшими от тайфуна Хайян.

«Я брал нескольких своих детей в разные поездки. Они прекрасно знают, какую работу я выполняю для ЮНИСЕФ. Они все хотят участвовать в работе ЮНИСЕФ. Они хотят помогать разными способами и разным благотворительным организациям», — рассказал Бекхэм.

В своей речи на церемонии награждения он также подчеркнул, что «девочек сдерживают» бедность, насилие и дискриминация. «Я хочу, чтобы у моей дочери Харпер были те же возможности, что и у ее братьев, и так должно быть со всеми девочками во всем мире. То, что ты девочка, не должно определять, что ты можешь делать, куда ты можешь пойти и кем ты можешь стать», — сказал он.

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