Отказаться от привычек или сформировать новые бывает сложно. Чтобы дать себе максимальный шанс на успех, консультант, карьерный коуч и автор готовящейся к выходу книги «Перемены: 6 научно обоснованных стратегий, которые изменят ваш мозг, тело и поведение» советует выполнять по одному делу за раз.

«Вы можете изменить только пару вещей за раз, — говорит Лопес. — Моя рекомендация для людей, которых я тренирую, начать с одной цели и дать себе трехмесячный интервал, прежде чем добавлять к ней что-то новое».

По словам Лопеса, если человек хочет освоить новый инструмент, делать зарядку по утрам и меньше смотреть телевизор и возьмется только за одну из этих целей в первом квартале года, то он с большей вероятностью добьется успеха. Он будет мотивировать его на достижение других целей.

Зачастую, когда человек ставит перед собой новогоднюю резолюцию, он представляет себя уже изменившимся. Хотя доказано, что визуализация помогает достичь цели, она не учитывает работу, которая потребуется для достижения новой версии себя.

«Вы не просто испытываете усилия, пробуя что-то новое. Вы испытываете разочарование от того, что делаете что-то некомфортное, — говорит Лопес. — Когда мы недооцениваем, насколько сложно избавиться от привычки или сформировать новую, мы настраиваем себя на неудачу».

Он отмечает, что для того, чтобы изменить привычку, нужно отказаться от старой и принять новую, а этот процесс требует повторения. По его словам, большинство людей не предполагают, сколько времени этот процесс может занять, и не предвидят разочарования, которое они испытают.

Лопес советует начать с одной цели, чтобы получилось уделить этому изменению все свое внимание. По его словам, как только человек приспособится к новой привычке, он сможет добавлять новые цели.

Формирование привычек — полезный навык. Журналист, пишущий о здоровье и благополучии, Рене Онк часто общается с врачами, терапевтами и авторами. Она поделилась тремя привычками, которые уже изменили ее жизнь к лучшему.