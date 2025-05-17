Ученые из Университета Нагоя в Японии выяснили, что в нашей соседней галактике, Малом Магеллановом Облаке, переменные звезды-цефеиды движутся в разных направлениях. Звезды, которые находятся ближе к Земле, движутся на северо-восток, а более удаленные — на юго-запад.

Сложные двунаправленные движения звезд вдоль двух разных осей указывают на то, что Малое Магелланово облако (ММО) подвержено влиянию множества внешних гравитационных сил. Одна из этих сил исходит от его более крупного соседа, Большого Магелланового облака (БМО), которая тянет его в одном направлении, а в другом направлении действует пока неизвестный механизм.

В этом исследовании впервые рассматриваются индивидуальные расстояния звезд в Малом Магеллановом облаке, в отличие от прошлых исследований, где предполагалось, что все они находятся на расстоянии 200 тыс. световых лет от Земли. Это упрощение могло привести к искажению результатов.

Ученые проанализировали более 4200 переменных звезд-цефеид, которые пульсируют, изменяя свою яркость, используя данные с аппарата Gaia. Астрономы могут точно определить расстояние до этих звезд, измеряя время, необходимое для завершения одного полного цикла изменения яркости. Учитывая индивидуальные расстояния этих звезд, исследователи смогли провести более точный анализ их движений по сравнению с предыдущими работами.

В предыдущем исследовании та же группа ученых установила, что Большое Магелланово Облако растягивается под воздействием соседнего Малого Магелланова Облака, эти галактики взаимосвязаны гравитационно, что могло повлиять на их структуру и развитие. Доктор Кенго Татихара из Университета Нагоя подчеркнул, что растяжение ММО может также быть связано с гравитационным влиянием нашего Млечного Пути или последствием столкновения двух Магеллановых Облаков в прошлом.

Кроме того, выяснилось, что Большое Магелланово Облако не вращается, что навело ученых на мысль о наличии уникальной динамики этой неправильной по форме галактики, на которую, скорее всего, влияют гравитационные взаимодействия Млечного Пути и Малого Магелланова Облака.

Аспирантка и ведущий автор исследования Сатоя Накано отметила: «Наше открытие ставит под сомнение предыдущие представления о структуре и динамике этой галактики, и мы должны пересмотреть взаимодействия Большого Магелланова Облака, Малого Магелланова Облака и Млечного Пути. Для лучшего понимания этих сложных взаимосвязей необходимы новые модели, учитывающие неподвижную природу Большого Магелланова Облака».