Новое исследование, основанное на теории Стивена Хокинга, дает ответ на вопрос о том, когда Вселенная может полностью исчезнуть. Согласно статье в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, это произойдет через 1078 лет (10 в 78-й степени). Ранее астрономы давали оценку в 101100 лет.

В основе этого прогноза лежит теория Хокинга о том, что черные дыры не только растут, как предполагал Эйнштейн, но и могут постепенно распадаться, излучая частицы и энергию — так называемое излучение Хокинга. В 2023 году группа ученых показала, что этот процесс применим не только к черным дырам, но и к любым крупным объектам с гравитационным полем, включая нейтронные звезды.

Расчеты показали, что время испарения объекта зависит только от его плотности. Удивительно, но нейтронная звезда и звездная черная дыра испарятся примерно за одинаковое время — 1067 лет. Это, вероятно, связано с двумя конкурирующими факторами: хотя черные дыры обладают более сильным гравитационным полем, у них отсутствует поверхность.

Исследователи также вычислили время, необходимое для испарения Луны и даже человека посредством излучения, подобного хокинговскому. Ответ — 1090 лет. Ученые отмечают, что помимо излучения Хокинга могут действовать и другие процессы.

Хотя подобные расчеты могут показаться отчасти причудливыми, они имеют серьезную научную подоплеку. Как отметил Вальтер ван Сёйлеком, задавая такие вопросы и рассматривая экстремальные случаи, ученые стремятся лучше понять существующие теории и, возможно, однажды разгадать тайну излучения Хокинга. Понимание этих фундаментальных процессов может иметь далеко идущие последствия для нашего представления о Вселенной и ее конечной судьбе.

Ранее астрономы выдвинули гипотезу о том, что наша Вселенная находится внутри огромной черной дыры.