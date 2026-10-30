Gartner прогнозирует, что к 2029 году работодатели заново наймут около 30% сотрудников, которых заменили на ИИ-инструменты. По расчетам компании, это обойдется бизнесу дороже содержания текущих сотрудников. Причина в том, что компании плохо увязывают кадровые решения с потребностями бизнеса. Вице-президент Gartner Кейтлин Макдонох отметила, что руководители сначала решают, сколько людей уволить, и лишь потом выясняют, что нужно для выполнения работы.

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ИИ остается одной из главных причин сокращений в этом году, а в США лидирует среди них. По данным Challenger, Gray & Christmas, искусственный интеллект назван причиной более 120 тыс. увольнений, около 21% всех за год. Растет и число случаев обратного найма специалистов, хотя сокращения продолжаются: по исследованию Careerminds, 32,7% организаций с сокращениями из-за ИИ вернули от 25% до 50% ролей, еще 35,6% — больше половины.

Вернуть людей будет дороже, показал опрос более 2 тыс. взрослых в США и Великобритании, который провел разработчик инструментов для оценки персонала SHL. Согласно ему, большинство работников, которых заменили на ИИ, готовы вернуться, но не на прежних условиях: 51% хотят существенной прибавки к зарплате, 42% — гарантий занятости, 40% —прозрачности в использовании ИИ на их позиции.

SHL назвала явление «ИИ отскок» (AI rebounding) и считает его ранним сигналом для HR. По словам Люси Бомонт из SHL, часто компании автоматизируют роли, не оценив компетенции сотрудников. В итоге, когда ИИ не справляется, бизнес за бóльшие деньги начинает нанимать тех же экспертов. В основе этих ошибок лежит отсутствие объективных данных о возможностях персонала, из-за чего решения об ИИ превращаются в догадки.

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Gartner предложила схему из пяти этапов: определить критичные для стратегии компетенции, спрогнозировать спрос на работу, оценить будущие ресурсы людей и ИИ, количественно описать дефицит и выстроить управление финансированием.

Ключевой элемент стратегии, по мнению агентства, это прогнозирование спроса на работу: оно показывает, какой объем задач появится и какую долю выполнят люди, а какую ИИ. Макдонох советует планировать штат, который требуется для реализации стратегии и смотреть на задачи, а не на должности.

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