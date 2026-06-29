Ford Motor Company за последние три года усилила команду более чем 350 опытными техническими специалистами. Одних компания наняла, других повысила или вернула после ухода, в том числе из компаний-поставщиков. Автопроизводитель привлек опытных инженеров к контролю качества после того, как чрезмерная зависимость от автоматизированных систем не принесла ожидаемых результатов. По словам генерального директора Ford Джима Фарли, снижение гарантийных расходов и затрат на отзывные кампании уже обеспечило компании экономию в «сотни и сотни миллионов долларов».

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Главный операционный директор Ford Кумар Галхотра признал в беседе с журналистами, что компания «все больше полагалась на автоматизированные системы контроля качества», однако полученные результаты разочаровали. Нанятые специалисты — в компании их неформально называют «седыми бородами» (gray beard engineers) — теперь выявляют потенциальные дефекты до того, как комплектующие попадают на производственную линию.

«Мы ошибочно полагали, что простое внедрение искусственного интеллекта с загрузкой в него конструкторских требований само по себе обеспечит высококачественный продукт», — признал вице-президент Ford по инженерии аппаратной части автомобилей Чарльз Пун.

Расчет не оправдался. Эффективность ИИ-инструментов зависела от полноты данных и знаний, на которых их обучали. При этом часть накопленного в Ford инженерного опыта оказалась утрачена после ухода ветеранов, успевших пройти несколько циклов разработки автомобилей.

Ford при этом не отказалась от ИИ-стратегии. Опытные инженеры помогают молодым сотрудникам, проводят проверки проектов и совершенствуют автоматизированные инструменты контроля качества. Их знания теперь превращают в правила, проверки и данные, которых раньше не хватало системам, — вместо того чтобы противопоставлять человеческую экспертизу алгоритмам.

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Ford уже связывает новый подход со снижением гарантийных расходов и затрат на отзывные кампании. Вместе с этим компания заняла первое место среди массовых марок в исследовании первоначального качества J.D. Power 2026 года — на каждые 100 автомобилей Ford пришлось 152 проблемы, выявленные владельцами в первые 90 дней эксплуатации.

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