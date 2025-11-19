Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой уравнять регулирование для кафе и баров и торговых сетей, где продается готовая еда. Об этом пишет РБК, отмечая, что соответствующее письмо в нижнюю палату парламента пока не поступало.

Freepik

Президент ФРиО Игорь Бухаров обратил внимание, что торговые сети, где можно заодно и перекусить, фактически оказывают такие же услуги, как рестораны и кафе, но работают в более льготных правовых условиях.

Это создает серьезный дисбаланс в первоначальных вложениях: кафе и рестораны вынуждены инвестировать в дорогостоящее оборудование кухонь, системы вентиляции и водоочистки, а также в профессиональную подготовку сотрудников, торговые сети же в большинстве случаев избегают этих расходов.

Такая экономия достигается за счет отсутствия строгого разделения зон и полноценного санитарного контроля — в частности, в этих кафе при магазинах может не быть даже базовых удобств вроде раковин для мытья рук или туалетных комнат.

Читайте также В ресторанах изучили визиты гостей и опровергли стереотипы — исследование

В результате более низкая себестоимость готовой еды в магазинах достигается не только благодаря тому, что этот бизнес меньше, но и из-за отсутствия строгих нормативных требований. Кроме того, рестораторы отмечают существующий правовой вакуум: отсутствие в законодательстве четкого юридического определения понятия «готовая еда» позволяет ретейлерам использовать эту лазейку.

Юристы подтверждают, что текущее законодательство квалифицирует фуд-зоны в супермаркетах как розничную торговлю, что освобождает их от многих требований к предприятиям общепита.

Если инициативу ФРиО поддержат, это приведет к серьезным изменениям: торговым сетям придется либо полностью отказаться от фуд-кортов и зон питания, либо реконструировать их в соответствии со строгими нормами для общепита, что потребует значительных капиталовложений.