Завод китайской TPV Technology в Санкт-Петербурге прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов. Причиной стало санкционное давление со стороны регуляторов США и ЕС. TPV решил не рисковать, учитывая, что российский рынок не являлся для него основным. Эксперты считают, что долю этих брендов в России поделят между собой китайские Haier, Hisense и TCL, сообщает «Коммерсантъ».

В конце октября завод гонконгской TPV Technology в Шушарах по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp остановил производство. По данным источников, причиной стала угроза вторичных санкций со стороны США и ЕС. Также на решение о закрытии повлияли сложности с оплатой компонентов через Китай. В российском офисе TPV Technology воздержались от комментариев ситуации, а в сервисном отделе компании лишь подтвердили, что производство в Шушарах остановлено, не уточнив причин.

TPV Technology открыла производство телевизоров иностранных марок в Санкт-Петербурге в середине 2011 года. Инвестиции компании составили порядка $30 млн, общая арендованная площадь достигала 19 тыс. кв. м, а мощность завода позволяла выпускать до 3,5 млн телевизоров в год. По данным с сайта компании, помимо Philips, Sony и Sharp, фабрика производила телевизоры брендов AOC, Panasonic и Infomir.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков готовой продукции и комплектующих. Также он добавил, что после ухода TPV гарантийное и сервисное обслуживание будет поддерживаться в полном объеме.

Одновременно с этим, председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич возразил, что дело не в санкционных рисках, а в пересмотре бизнес-стратегии на российском рынке. По его мнению, в условиях жесткой конкуренции с более раскрученными брендами из Китая, компания решила отказаться от борьбы на российском рынке: «Для TPV он не был приоритетным».

По данным Holodilnik.ru, с начала 2024 года в РФ было продано 5,24 млн телевизоров, что на 9,5% меньше аналогичного периода прошлого года. В деньгах рынок, наоборот, вырос на 5,2%, до 152,6 млрд руб. По оценке представителя ретейлера, доля Philips составляет 1,8% рынка в количестве и 2,7% в деньгах. При этом совокупная доля телевизоров Sony и Sharp в РФ не превышает 1%.

По мнению Погудалова, на фоне ушедших с рынка корейских компаний LG и Samsung, которые занимали долю более 60%, Philips был первым претендентом на лидерство с учетом высокой средней цены. «Осторожный подход TPV Technology в планировании и высокая себестоимость производства не смогли составить конкуренцию китайским брендам, поэтому долю Philips распределят между собой лидеры сегмента, а именно Haier, Hisense и TCL» — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России до 2022 года около 25% продаж на розничном рынке мебели приходилось на IKEA, с тех пор примерно 70% этого объема было перераспределено в пользу других игроков. Но участники этой отрасли до сих пор не смогли полностью заменить шведский бренд и сейчас пытаются привлечь покупателей открытием магазинов аналогичного формата и развитием онлайн-каналов продаж.