«Газпромбанк» снизил ставки по вкладам «Новые деньги» и «В плюсе» после заседания Центробанка. 20 декабря Банк России сообщил, что ключевая ставка остается на прежнем уровне — 21% годовых. В связи с этим, крупнейшие банки страны начали снижать ставки по сберегательным продуктам.

Из обновленных тарифов на сайте кредитной организации следует, что «Газпромбанк» снизил ставки по краткосрочным вкладам «Новые деньги» и «В плюсе» в среднем на 1 п.п.

Максимальная ставка по вкладу «Новые деньги» с учетом надбавки снизилась с 24% до 23% годовых на сроках четыре месяца, полгода и семь месяцев. Также при сроке размещения на три месяца она опустилась с 23,7% до 22,7%. Минимальная сумма вложений при открытии онлайн через приложение «Газпромбанк» составляет 15 тыс. руб., а в офисах банка — 300 тыс.руб.

Для начисления надбавки необходимо внести сумму, которая превышает совокупный остаток на счетах и вкладах банка в течение последних 30 дней. Без надбавки ставка уменьшается на 1 п.п.

По вкладу «В плюсе» также отмечено снижение максимальной ставки на 0,5–0,7 п.п. На сроках в четыре месяца, полгода и семь месяцев сейчас она составляет 23%. При вкладе на три месяца ставка снижена до 22,7% годовых, против 23,7% ранее.

С 21 декабря «Альфа-Банк» также объявил о понижении ставок по вкладам «Альфа-Вклад Новые деньги» и «Альфа-Вклад. Пенсионный» на 3–5 п.п.

По данным ежедневного индекса FRG100 на 24 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тыс. руб. составляет 17,76% годовых. С апреля 2017 года максимальное значение индекса было зафиксировано 23 декабря и составило 17,79%.

Согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля по вкладам от 100 тыс. руб., средние ставки на три месяца составляют 20,67%, на шесть месяцев — 21,92%, а на год — 20,83%.

Напомним, что Центробанк удержал ключевую ставку на уровне 21%, что стало неожиданностью для большинства аналитиков, ожидавших ее повышения. По оценкам регулятора, для дезинфляции уже созданы необходимые условия. В своем заявлении ЦБ отметил, что ситуация в экономике изменилась сильнее, чем ожидалось после последнего решения в октябре.