Центробанк удержал ключевую ставку на уровне 21%, что стало неожиданностью для большинства аналитиков, ожидавших ее повышения. По оценкам регулятора, для дезинфляции уже созданы необходимые условия.

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. В своем заявлении ЦБ отметил, что ситуация в экономике изменилась сильнее, чем ожидалось после последнего решения в октябре.

Это связано с факторами, которые не зависят от денежно-кредитной политики. Регулятор считает, что рост процентных ставок для заемщиков и снижение активности в кредитовании создают условия для снижения инфляции и возвращения ее к запланированным целям, несмотря на текущий рост цен и высокий спрос в стране.

При этом большинство аналитиков ожидали, что в декабре ключевая ставка вырастет. Согласно консенсус-прогнозу РБК, из 30 экспертов от крупных российских банков и инвестиционных компаний, 23 прогнозировали, что ставка поднимется до 23%.

Некоторые из них даже ожидали еще более значительного ужесточения. Лишь двое аналитиков считали, что ставка может остаться на прежнем уровне.

Решение о сохранении ставки было принято на фоне того, что инфляция за год превысила прогнозный диапазон Центрального банка, который ожидал порядка 8-8,5% к концу 2024 года.

По данным Росстата, в ноябре инфляция составила 1,43% по сравнению с предыдущим месяцем и 8,88% по сравнению с предыдущем годом. В декабре цены продолжали расти, и к 16 числу годовая инфляция уже достигла 9,5%, а инфляция с начала года составила 9,14%, согласно оценкам Минэкономразвития.

Президент Владимир Путин за день до заседания Центрального банка в рамках «Прямой линии» назвал рост инфляции тревожным сигналом. Он отметил, что существуют определенные проблемы, упомянув инфляцию и некоторый разогрев экономики.

С декабря 2023 года инфляционные ожидания населения достигли рекордного уровня — в декабре 2024 года они составили 13,9%, несмотря на то, что в предыдущие два месяца этот показатель был на уровне 13,4%. Эти данные приведены в опросе, проводимом институтом «инФОМ» по заказу Банка России.

Кроме того, в декабре выросла наблюдаемая населением инфляция — она увеличилась с 15,3% в ноябре до 15,9%, что является максимальным значением с февраля 2024 года.

Одновременно ухудшились оценки ценовой ситуации со стороны бизнеса, о чем свидетельствует увеличение индекса ценовых ожиданий предприятий с 26 пунктов в ноябре до 28,4 пунктов, согласно данным мониторинга Центрального банка.

Ранее регулятор допускал повышение ключевой ставки в 2024 году. Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов тогда заявил, что Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки в декабре. Он также отметил, что по итогам года инфляция может выйти за пределы прогноза в 8,5%.