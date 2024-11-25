Стало известно о прекращении «Газпромом» поставок газа австрийской нефтегазовой компании OMV. Поводом послужила блокировка российского газа в качестве оплаты штрафа, назначенного арбитражным судом. OMV покупала советский и российский газ с 1968 года, и произошедшее свидетельствует о том, что австрийская компания ищет способы полностью отказаться от его закупок, несмотря на то, что ее контракты с «Газпромом» рассчитаны до 2040 года.

В середине ноября OMV сообщила, что выиграла в Германии арбитражное дело против «Газпрома» на €230 млн ($239 млн) в связи с нерегулярными поставками немецкому подразделению, а также что планирует предпринять шаги для немедленного принудительного взыскания всей суммы.

Для этого австрийская компания, получив поставку, удержала оплату на сумму штрафа. «Газпром» расценил изъятие газа как неуплату и прекратил дальнейшие сотрудничество. Его ответные действия дают OMV возможность заявить, что российская сторона нарушила условия контрактов.

OMV — один из немногих оставшихся покупателей российского газа в Европе после введения санкций. Австрия была одним из наиболее лояльных клиентов «Газпрома», и почти полностью зависела от российского газа, тогда как другие члены ЕС в 2022 году перешли на импорт из Норвегии, США и Катара.

Австрия получала российский газ по цене $300-400 за 1 тыс. куб. м, в то время как спотовые цены торговались выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м на пике сокращения поставок из России в Европу в 2022 году.

Несмотря на то, что «Газпром» отрезал OMV от поставок, Австрия продолжает получать его газ через Словакию, показал обзор региональных газовых потоков. Так, в ноябре российская компания продала больше газа словацкой SPP, которая в свою очередь, перепродала его австрийским покупателям.

Помимо этого, OMV подала несколько других арбитражных исков против «Газпрома», списав российские инвестиции на сумму €2,46 млрд после того, как Москва арестовала принадлежащие ей доли в сибирском газовом месторождении Южно-Русское. Австрия, правительству которой принадлежит 31,5% акций OMV, придерживается политического нейтралитета, но поддерживает санкции против России.

Однако в последнее время отношения стали более напряженными. Австрийский банк Raiffeisen приостановил деятельность своего российского подразделения по решению суда в ходе отдельного разбирательства с магнатом Олегом Дерипаской. Активы российского Raiffeisen оцениваются в €5 млрд.

Как сообщалось ранее, в России планируется объединение «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» для создания единой госкорпорации, которая станет вторым по величине производителем сырой нефти в мире после саудовской Aramco и будет добывать почти в три раза больше нефти, чем американская Exxon Mobil. Переговоры между руководителями и правительственными чиновниками проходили в течение последних нескольких месяцев, но пока неизвестно, состоится сделка или нет.