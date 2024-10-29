Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете организации и проведения посредниками экзаменов для иностранных граждан. Правительство России будет определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД РФ и Рособрнадзором.

Законом устанавливается запрет для организаций, уполномоченных на проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, передавать права и обязанности по его проведению и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации его проведения.

Таким образом, сертификат о сдаче экзаменов на соответствующем уровне смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный кабмином перечень учреждений, проводящих экзамен. «По данным МВД, около 14 тыс. человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приеме почти 5 тыс. сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано», — сообщил Вячеслав Володин.

Закон также обяжет Правительство определить точный размер платы за экзамен. Таким образом, организации теневого рынка станут невыгодными.

На заседании были приняты и другие законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией. К числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

В соответствии еще с одним принятым законом, отягчающим обстоятельством признано незаконное пребывание лица, совершившего преступление, на территории нашей страны.

Также принятым законом введена внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг мигрантам и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

«Принятые законы позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере. Теперь у надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств есть все возможности для эффективной борьбы с противоправными действиями иностранных граждан, находящихся на территории нашей страны, а также с пособничеством в этом», — заключил Володин.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета Федерации сенаторы одобрили внесение изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Законопроект исключает возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для получения иностранцами миграционного статуса на территории России.