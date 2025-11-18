Российские города продолжают обрастать тату-салонами быстрее, чем новыми кофейнями: за год их стало на 12% больше. По данным 2ГИС, только в 16 крупнейших городах работает уже 2 170 студий. Москва — безоговорочный лидер с 569 точками, но главный рост — в Волгограде, где число салонов взлетело почти на 41%. Челябинск, Самара и Казань тоже стремятся в лидеры, добавляя по пятой части от прошлогодних объемов.

Freepik

Если «картинку» на коже хочется, но бюджет поджимает, то нужно знать, что Омск уверенно занимает статус самой доступной площадки: стартовая цена работы здесь — от 2 397 руб. На другом полюсе — Москва, Екатеринбург и Петербург, где нижняя планка давно перевалила за 3,9–4,7 тыс. руб. А вот если настроение сменилось и тату захочется удалить, то путь лежит в Ростов-на-Дону — он стал столицей самых бюджетных лазеров: от 875 руб. Для сравнения, в Воронеже процедура начинается почти с 3 тыс.

По структуре рынка картина еще интереснее. В Новосибирске, Красноярске, Самаре и Челябинске лучшие студии (с оценками 4 и выше) закономерно концентрируются в центральных районах, где выше трафик и платежеспособность аудитории. В Казани абсолютный рекорд поставил Вахитовский район — 36 из 36 студий здесь удерживают высокий рейтинг. А Краснодар, кажется, окончательно превратил Прикубанский округ в столицу локального тату-кластера: 86 из 87 точек работают на топовом уровне.

Тату-индустрия растет не только числом, но и качеством. Практически во всех городах заметна четкая связь: чем более «центральный» район, тем выше доля студий с рейтингом 4–5. Это сигнал о том, что рынок постепенно профессионализируется — слабые игроки не выдерживают конкуренции, тогда как сильные закрепляются в районах с хорошей инфраструктурой и стабильным спросом.

Для мастеров, которые подумывают открыть собственную студию, эта статистика — хороший ориентир.

Во-первых, спрос растет даже в городах, где казалось бы, рынок уже насыщен.

Во-вторых, клиенты готовы платить заметно больше в крупных городах и районах с активной городской средой.

В-третьих, рейтинги становятся главным фильтром: стартовать без прокачанных соцсетей, отработанной репутации и яркого портфолио становится все сложнее.

Почему рынок вообще так разогрелся? Спрос на персонализацию — от одежды до внешнего вида — последние два года стабильно растет. Тату становится не субкультурной историей, а массовой услугой: от маленьких символов на запястье до полноценных проектов. Плюс, развивается инфраструктура — больше студий, больше мастеров, меньше барьеров для входа.

И еще один фактор — региональная специфика. В одних городах клиенты охотнее платят за сложные работы, в других — за минимализм или удаление старых татуировок. Это создает локальные ниши, которые новые студии могут занимать точечно, без необходимости «биться», извините за каламбур, с большими сетями или громкими мастерами.