Японская компания стала интернет-сенсацией, запустив сервис «аренды пугающих людей» для решения бытовых и рабочих конфликтов. Клиенты отмечали, что такая помощь помогала чувствовать себя увереннее и безопаснее.

28 августа пользователь с ником @yukitichqn опубликовал скриншоты сайта сервиса, и пост набрал более 300 000 лайков и 36 000 репостов.

«Служба аренды страшных людей» предлагала сотрудников сурового вида с татуировками, которые должны были производить впечатление, но при этом не нарушать закон. Компания подчеркивала, что не сотрудничает с гангстерами и откажется от любой работы, если она будет незаконной.

Среди выполненных заданий — разговоры с шумными соседями, прекращение травли на работе, сопровождение женщины на встречу с любовницей мужа, а также помощь клиентам в том, чтобы чувствовать себя увереннее.

Стоимость услуги составляла 20 000 иен (около $140) за 30 минут и 50 000 иен (около $340) за три часа. При работе за пределами Токио клиенты оплачивали дорогу. По словам компании, большинство проблем решалось в течение получаса.

В сети сервис вызвал широкий отклик: одни называли его полезным способом почувствовать себя в безопасности, другие иронизировали, что будет, если «обе стороны наймут страшного человека».

Однако уже 31 августа компания неожиданно объявила о закрытии услуги. Причины не были названы, но пользователи предположили, что фирма могла не иметь соответствующей лицензии.