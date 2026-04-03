Кипр и Ирландия признаны самыми привлекательными странами для жизни на пенсии в 2026 году, следует из исследования Hoxton Wealth. США и Великобритания впервые не вошли даже в топ-15 рейтинга рейтинга из-за рекордного роста стоимости жизни, который вынуждает миллионы людей пенсионного возраста искать более доступные страны или возвращаться на работу.

Система пенсионного обеспечения в развитых странах странах заметно меняется. Стоимость жизни, рост налогов, цен на энергоносители и медицинские услуги снижают покупательную способность накоплений. По данным Федеральной резервной системы, каждый четвертый американец предпенсионного возраста не имеет накопительного счета. Переезд в страны с более доступной экономикой стал не просто мечтой, а строгой математической необходимостью.

Кипр занял первое место благодаря налоговым льготам для экспатов, отсутствию налога на наследство и сравнительно низкой стоимости жизни за пределами крупных городов. Ирландия также оказалась в числе лидеров благодаря сильной экономике, низкому уровню преступности и развитой системе здравоохранения. В десятку лучших направлений также вошли Мальта, Испания, Панама и Уругвай.

Даже обеспеченные пенсионеры стали осторожнее в расходах. Опасаясь остаться без средств на медицинские услуги и оплату счетов, они перешли в режим жесткой экономии. Вместо классического правила снятия 4% сбережений в год, сейчас пенсионеры тратят лишь 2,1% своих активов. Страх перед банкротством заставляет старшее поколение массово пересматривать свои планы на старость и изучать визовые программы других государств.

