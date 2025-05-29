Startup Village — площадка, которая на протяжении 13 лет дает новаторам возможность напрямую встречаться с опытными бизнесменами, инвесторами и профильными корпорациями, а также технологами и учеными, футурологами и чиновниками, вновь открывает свои двери в инновационном центре «Сколково». Два дня, 29 и 30 мая, участники события смогут обсуждать новейшие тенденции медицины и маркетинга, финансирования и стратегического планирования, строительства и работы с кадрами.

В этом году Startup Village проходит под слоганом «Стань первооткрывателем!». Центральный парк в «Сколкове» на два дня превратится в пространство, где зарождаются свежие концепции, ведутся дискуссии о новейших технологиях и направлениях развития, формулируются смелые задачи и заключаются важные соглашения, — планируется, что на полях события состоится подписание более 30 документов.

Сессии, встречи и дискуссии начнутся с 11 утра, а торжественное открытие события состоится в 14:00 на главной сцене Startup Village 2025. Ожидается, что с приветственным словом к участникам обратятся замглавы Совета безопасности России и председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев, председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг, глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также председатель правления фонда «Сколково» Сергей Перов.

Ключевая сессия «Стань первооткрывателем. На пути к лидерству и инновациям» станет важным событием первого делового дня. Заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития Фонда «Сколково» Кирилл Каем, генеральный директор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев, заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс, российский путешественник Федор Конюхов, писатель-фантаст Цюфань Чэнь, а также руководители крупнейших корпораций, банков и успешных технокомпаний обсудят, как технологии способны изменить мир, где имеются резервы, чтобы вырваться вперед, и что необходимо для этого сделать, а также роль государственных институтов в этих процессах.

В течение двух дней работы конференции запланированы свыше 3 тыс. встреч, в том числе в формате живого общения Mentor Hours. Технологические предприниматели смогут презентовать свои стартапы профессиональным менторам, получить от них подробный фидбек и рекомендации, как прокачать бизнес-идею, вывести команду на новый уровень, как заинтересовать инвесторов.

Трансляция с четырех из шести сцен — с «Главной», «Матрешки», «Инновационной» и «Индустриальной» — оба дня будет идти «ВКонтакте», на Rutube, а также на сайте мероприятия.

Про деньги

Крупнейшие государственные корпорации, частные предприятия, государственные инвестиционные структуры, венчурные капиталисты, независимые инвесторы и брокеры окажут поддержку молодым проектам, разъясняя возможности и способы привлечения финансирования. Startup Village соберет более 1 тыс. инвесторов, и тема поиска капиталовложений окажется ключевой в программе.

В рамках форума пройдут тематические сессии, посвященные вопросам поиска инвестиций, налаживанию международного инвестиционного партнерства, состоянию рынка венчурных вложений, а также биржевых и внебиржевых инструментов привлечения финансовых ресурсов.

Про инновации

Одна из главных задач инновационного центра «Сколково» — выращивание технологических лидеров. Этой теме будет посвящен специальный стенд на конференции, а прорывные проекты уже состоявшихся технолидеров послужат ориентиром для перспективных стартапов, которые только начинают путь в сфере инноваций.

Так, на одной из сцен будет представлен уникальный опыт Москвы в создании и внедрении технологий в клиническую практику. На другой изучат Tech Diplomacy — трансфер технологий, формирование комплексных инновационных экосистем, развитие инвестиционного сотрудничества, формирование единых стандартов и правил регулирования в технологической сфере.

На сцене с соответствующим названием — «Инновационная» — обсудят, как технологии меняют строительство, можно ли доверить ИИ-алгоритму проектирование районов, как помочь бизнесу и городу внедрять инновации и многое другое.

Про людей

На той же сцене 29 мая пройдет сессия «Кадры для технологического лидерства. Формирование карьерных траекторий в условиях турбулентности». На сцене «Индустриальная» в этот же день обсудят, как развитие кадрового потенциала для экономики данных требует создания новых образовательных программ и повышения квалификации специалистов, которые смогут эффективно работать с большими объемами информации и использовать современные аналитические инструменты.

30 числа пройдет дискуссия «Корпорация талантов. Как привлекать, обучать и удерживать молодых специалистов», где представители корпораций поделятся успешными примерами взаимодействия компаний с начинающими специалистами с учетом важности внедрения инновационного подхода к управлению персоналом.

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Выставка

Ярким событием конференции станет экспозиция проектов Startup Bazaar, в которой примут участие более сотни стартапов в области микроэлектроники, здравоохранения, робототехники, продовольственной безопасности, космической отрасли, а также других высокотехнологичных направлений. Посетители площадки смогут протестировать разработки, оценить их коммерческий потенциал, а также познакомиться и пообщаться с авторами проектов.

Свои стенды представят партнеры и соорганизаторы конференции.

Так, правительство Москвы развернет экспозицию городских решений и откроет онлайн-студию, где успешные предприниматели расскажут стартапам, как правильно продвигать идеи на рынок. Здесь же участники смогут узнать о действующих в городе программах поддержки стартапов и подать заявку на участие через i.moscow. В выставочной зоне можно будет увидеть и протестировать разработки участников Московского инновационного кластера. Экспозиция будет разделена на три смысловые зоны: технологии для жизни, технологии для города, технологии для бизнеса.

Возле шатра компании Upside Development, которая выступает девелопером нового технопарка Upside TechСколково, посетителей встретит уникальный арт-объект «Шар», который представляет собой воздушный шар для путешествий с корзиной и подушками-облаками, а в темное время суток светится мягким зеленым светом, создавая эффект парения. Гости стенда смогут подробнее узнать о концепции будущего технопарка Upside TechСколково и о том, как стать его резидентом.

Стенд «Совкомбанка» будет посвящен ключевым социальным проектам и инициативам группы банка и расскажет, почему поддержка общества — важная часть стратегии любого бизнеса.

На стенде SENSE состоится розыгрыш бесплатного закрытия ИТ-вакансии, интерактивные мастер-классы, а также возможность испытать удачу в лотерее и получить умную колонку в подарок.

Внушительная международная повестка станет отличительной чертой Startup Village 2025 — конференция объединит свыше 100 зарубежных компаний и организаций более чем из 30 стран с фокусом на рынках Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и СНГ.

«Инк.» — генеральный информационный партнер события.