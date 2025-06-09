Российский ретейл активно адаптируется к запросам новых поколений покупателей, что стало ясно из выступлений экспертов на форуме «Неделя Российского Ретейла-2025». Проведенные исследования демонстрируют существенные различия в потребительском поведении миллениалов и представителей поколения iBrains (зумеров), что требует от бизнеса пересмотра традиционных маркетинговых стратегий. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Дарья Прокудина, старший консультант PM team, в своем выступлении подчеркнула характерные особенности каждого поколения. Миллениалы, сохраняя стремление к гедонизму, чаще делают покупки с учетом интересов семьи, например, выбирая детские продукты.

В то время как зумеры ориентированы исключительно на личные предпочтения и мгновенное удовлетворение потребностей. Особое внимание представители поколения iBrains уделяют качеству и вкусовым характеристикам продуктов, категорически отвергая компромиссы в этих вопросах.

Андрей Возжов, руководитель направления развития Купер, акцентировал внимание на трех ключевых аспектах, которые сегодня определяют выбор покупателей: удобство сервиса, скорость совершения покупки и релевантность предложений.

В ответ на эти запросы компания разработала инновационные решения, включая сервис автоматических напоминаний для владельцев домашних животных и систему предварительного формирования корзин на основе анализа покупательского поведения. По словам эксперта, ретейл движется к полностью персонализированному формату шоппинга, где процесс покупки становится максимально автоматизированным.

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Особый интерес представил региональный опыт сети «Командор», о котором рассказал директор по маркетингу Игорь Козулин. Делая ставку на локальную идентичность с концепцией «Живи Сибирью», компания успешно конкурирует с федеральными игроками. Технологические инновации, такие как внедрение роботов-ассистентов в магазинах, сочетаются с традиционными ценностями, что позволяет позиционировать бренд как неотъемлемую часть местного сообщества.

Эксперты единогласно отмечают, что современный ретейл требует глубокого понимания потребностей различных поколений покупателей и постоянной адаптации бизнес-стратегий. Форум «Неделя Российского Ретейла», собравший 8 тыс. участников при поддержке Минпромторга и Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ретейла, подтвердил, что персонализация и технологическая трансформация остаются ключевыми трендами отрасли.