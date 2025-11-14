Технологический гигант Google и итальянский люксовый бренд Golden Goose объявили о запуске совместного проекта, который объединяет передовые разработки в области искусственного интеллекта с традиционным ремесленным мастерством. Таким образом бренды хотят создать принципиально новый опыт персонализации продуктов в сфере моды.

Freepik

Google предоставляет свои технологические решения на базе нейросети Gemini, интегрированные в устройства линейки Pixel 10, а Golden Goose contributes — свою экспертизу в области дизайна и ручного производства. Начиная с ноября в более чем 40 бутиках Golden Goose по всему миру будет запущена специальная программа кастомизации.

Покупатели с помощью устройств Google Pixel создавать уникальные дизайнерские эскизы, используя генеративные возможности Gemini. На обуви может будет генерировать изображения, включающие персонализированные элементы: имена, специальные узоры и индивидуальные графические композиции. Затем эти цифровые проекты будут передаваться мастерам Golden Goose для ручного нанесения на классические модели кед бренда.

«Это партнерство знаменует важный этап в развитии люксового ритейла, — отмечают представители компаний. — Мы создаем бесшовный симбиоз технологий и ремесла, где искусственный интеллект не заменяет человеческое творчество, а расширяет его возможности».

Так стратегическое партнерство между технологической компанией и модным брендом может создавать добавленную стоимость для потребителей. Google обеспечивает технологическую платформу для творчества, а Golden Goose гарантирует высочайшее качество исполнения и сохранение своих традиционных стандартов мастерства.

Такая форма сотрудничества открывает новые перспективы для индустрии моды, где технологии становятся катализатором индивидуального подхода к каждому клиенту, сохраняя при этом уникальность ручного производства.