Компания Google объявила о запуске искусственного интеллекта Gemini в сервисе «Google Карты» на территории Индии. В дополнение к ИИ‑помощнику появились оповещения о безопасности на дорогах и расширенная информация о маршрутах.

Freepik

Gemini обеспечит голосовое управление, контекстные подсказки во время навигации и сведения о достопримечательностях. Функция станет доступна пользователям Android и iOS в ближайшие недели и будет поддерживать девять индийских диалектов.

Ключевое нововведение — оповещения о небезопасных участках дорог. Водители получат визуальные и аудиосигналы при проезде через зоны с повышенной аварийностью. Функция тестируется в технополисах и ИТ-кластерах Гургаоне, Кибербаде (регион Хайдарабада), Чандигархе и Фаридабаде при поддержке местных властей.

Google также наладил взаимодействие с Национальным управлением автомобильных дорог Индии (NHAI) для получения актуальных данных о закрытии дорог, объездах и ремонтах. Благодаря этому в «Картах» появятся сведения о придорожных объектах: туалетах, ресторанах и заправках.

Среди других обновлений:

уведомления о крупных задержках на маршрутах (доступно в Нью‑Дели, Мумбаи и Бангалоре);

отображение скоростного режима на основе данных местных органов (в девяти городах, включая Мумбаи, Калькутту и Лакхнау);

голосовая поддержка навигации по эстакадам (станет доступна в ближайшие недели).

Запуск новых функций происходит на фоне критики в адрес Google после инцидента в штате Уттар‑Прадеш, когда автомобиль съехал с недостроенного моста, три человека погибли. Представители компании отмечают, что условия на дорогах динамичны и «Карты» не могут гарантировать 100% точности. Google призывает пользователей самим быть внимательными за рулем.