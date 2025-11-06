Компания Google объявила о запуске искусственного интеллекта Gemini в сервисе «Google Карты» на территории Индии. В дополнение к ИИ‑помощнику появились оповещения о безопасности на дорогах и расширенная информация о маршрутах.
Gemini обеспечит голосовое управление, контекстные подсказки во время навигации и сведения о достопримечательностях. Функция станет доступна пользователям Android и iOS в ближайшие недели и будет поддерживать девять индийских диалектов.
Ключевое нововведение — оповещения о небезопасных участках дорог. Водители получат визуальные и аудиосигналы при проезде через зоны с повышенной аварийностью. Функция тестируется в технополисах и ИТ-кластерах Гургаоне, Кибербаде (регион Хайдарабада), Чандигархе и Фаридабаде при поддержке местных властей.
Google также наладил взаимодействие с Национальным управлением автомобильных дорог Индии (NHAI) для получения актуальных данных о закрытии дорог, объездах и ремонтах. Благодаря этому в «Картах» появятся сведения о придорожных объектах: туалетах, ресторанах и заправках.
Среди других обновлений:
Запуск новых функций происходит на фоне критики в адрес Google после инцидента в штате Уттар‑Прадеш, когда автомобиль съехал с недостроенного моста, три человека погибли. Представители компании отмечают, что условия на дорогах динамичны и «Карты» не могут гарантировать 100% точности. Google призывает пользователей самим быть внимательными за рулем.