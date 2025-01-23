Джереми Аллер, генеральный директор Circle, рассказал о будущем стейблкоинов, регулировании криптовалют и конкурентоспособности доллара. По его словам в течении ближайших двух лет миллиарды людей будут использовать ее в своей повседневной жизни.

«Криптовалюта как технология чем-то напоминает искусственный интеллект. Она очень быстро развивается, и в ней постоянно происходят значительные технические прорывы, — говорит Аллер. — Однако индустрии требуется правовое регулирование, способное защитить от рисков, но, при этом, достаточно гибкое».

После того, как биткоин достиг отметки в $100 тыс., капитализация USDC составила $6 млрд. USDC или USD Coin — это централизованная криптовалюта, стоимость которой фиксирована относительно доллара США (стейблкойн).

Аллер подчеркнул, что сегодня криптовалюты и цифровые активы вызывают повышенный интерес у институциональных инвесторов. «Крупные компании, по сути, решили, что теперь нужно отнестись к этому серьезно и стать частью этого процесса», — сказал он.

«В ближайшие год-два миллиарды людей начнут использовать криптовалюты как технологию в своей повседневной жизни. Стейблкоины, криптовалюты, чей курс в отличии от биткоина или альткоинов не подвержен колебаниям, могут получить широкое признание во всем мире.

По мнению Аллера, в обозримом будущем в США механизмы регулирования в этой области будут развиваться быстрыми темпами. «Я не думаю, что есть другая страна в мире, где высшее руководство и, фактически ключевые фигуры в экономической сфере, настолько позитивно и конструктивно относятся к криптовалютам, — говорит он. — Так что, я думаю, в 2025 году криптовалюты станут использоваться как никогда массово».

В течение некоторого времени США пытались определить четкий набор правил для долларовых стейблкоинов — новой цифровой валюты. Поэтому разработка регулирования на федеральном уровне, по мнению главы Circle, будет одним из самых приоритетных направлений.

«Президент Трамп говорит об укреплении доллара, о том, чтобы все страны мира продолжали использовать его для международных расчетов, — отметил он. — Но я думаю, что конкурентоспособность американской экономики неразрывно связана с конкурентоспособностью доллара, которая, в значительной степени к, зависит от конкурентоспособности технологий».

Аллер убежден, что стоит принять этот факт и дать свободному рынку возможность внедрять инновации в условиях прозрачного законодательного регулирования.

В России криптовалюта тоже набирает популярность. Ранее российские компании начали использовать биткоин и другие цифровые валюты в международных расчетах. Это стало возможным после внесения в законодательство изменений, которые способствуют противодействию западным санкциям, сообщил министр финансов Антон Силуанов.