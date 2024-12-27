Российские компании начали использовать биткоин и другие цифровые валюты в международных расчетах. Это стало возможным после внесения в законодательство изменений, которые способствуют противодействию западным санкциям, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Санкции осложнили товарооборот России с ее основными партнерами, такими как Китай и Турция. Местные банки стараются избегать внимания со стороны западных регуляторов.

В 2024 году Россия приняла решение об использовании криптовалюты во внешней торговле, а также сделала добычу криптовалют, включая биткоин, законной. Сейчас она является одним из мировых лидеров по его добыче.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что нынешняя администрация США использует американский доллар в политических целях. Это вынуждает многие страны обращаться к альтернативным валютам. В качестве примера он привел биткоин, заявив, что никто в мире не может его регулировать.

Напомним, что 29 ноября был подписан закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс, касающийся налогообложения доходов и расходов от майнинга, а также купли-продажи криптовалют. Кроме того, в нем прописаны обязанности для операторов майнинговой инфраструктуры, которые будут отвечать за налоговый контроль. Новые правила должны вступить в силу 1 января 2025 года.