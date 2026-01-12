Компания Heineken NV объявила о предстоящей отставке своего генерального директора Дольфа ван ден Бринка. Его уход с поста, запланированный на 31 мая, следует за недавним предупреждением компании о снижении прибыли из-за падающих продаж пива в ключевых регионах, пишет Bloomberg.

Ван ден Бринк, руководивший Heineken шесть лет и отдавший компании в общей сложности 28 лет, покинет оперативное управление, но останется консультантом до следующего года. Пивоварня уже начала поиск нового главы. Новость немедленно повлияла на рынок: акции Heineken в Амстердаме упали на 3,2% в начале торгов, показав самое значительное внутридневное снижение за последние месяцы.

Проблемы, с которыми столкнулась компания, носят отраслевой характер. Осенью Heineken сообщила, что ее прибыль по итогам года будет ниже ожиданий из-за замедления в Европе, Северной и Южной Америке. Теперь компания прогнозирует, что рост операционной прибыли окажется в нижней части ранее обозначенного диапазона, а объемы продаж вместо стабильности немного снизятся.

Эксперты видят в смене руководства возможность для обновления. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что новому генеральному директору предстоит адаптировать бизнес к изменяющимся потребительским трендам, вернуть молодую аудиторию и оживить портфель брендов Heineken, который включает также Tecate и Amstel.

Ранее компания уже обозначила стратегические приоритеты, решив сфокусироваться на 17 ключевых рынках и сократить инвестиции в часть своих марок. Как указывают аналитики Jefferies, фундаментальная стратегия вряд ли изменится, и смена лидера может стать логичным шагом для передачи управления команде, которая продолжит ее реализацию.