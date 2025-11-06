После почти десяти лет успешного сотрудничества, начавшегося в 2016 году, «Формула-1» и международный пивной бренд Heineken заключили новое многолетнее соглашение о продлении и расширении партнерских отношений. Об этом сообщается в пресс-релизе «Формулы-1».

Стороны подчеркивают, что за время совместной работы Heineken сыграла ключевую роль в повышении зрелищности чемпионата и развитии глобального сообщества болельщиков.

В рамках обновленного соглашения пивной бренд усилит свое присутствие в чемпионате, получив право именования трех Гран-при в сезоне, а также продолжит организацию фан-зон Heineken 0.0 и премиального обслуживания в Paddock Club.

Особое внимание в новой стратегии уделяется инновационным способам взаимодействия с болельщиками. Ключевой инициативой станет запуск первого в истории спорта сезонного абонемента из карбона, который предоставит его обладателю и сопровождающему лицу возможность посетить все этапы сезона с оплатой перелетов и проживания. Первым счастливчиком стал болельщик Брэндон Берджесс, а в следующем сезоне аналогичный шанс будет разыгран снова.

Кроме того, в целях развития глобального сообщества брендами будет запущена специальная кампания Heineken Star Fans, направленная на поощрение самых преданных поклонников спорта. В ее рамках предусмотрены эксклюзивные конкурсы, награды и создание специального контента.

В целом, Heineken продолжит использовать платформу Ф1 для глобальной пропаганды ответственного потребления алкоголя, делая основной акцент на продвижении безалкогольного варианта пива Heineken 0.0.

Президент и генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали отметил, что инновационный подход Heineken к взаимодействию с аудиторией идеально соответствует духу автоспорта.

Генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк в свою очередь охарактеризовал партнерство как нечто большее, чем просто спонсорство, подчеркнув его роль в создании уникальных впечатлений и укреплении глобального фандома.