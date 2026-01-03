Новости

Гендиректор люксового ретейлера Sacks покидает компанию на фоне финансовых трудностей

Генеральный директор ретейлера Saks Global Enterprises Марк Метрик покидает свой пост. Его сменит исполнительный председатель совета директоров Ричард Бейкер, который займет должности как гендиректора, так и председателя совета директоров компании. В официальном заявлении ретейлера, опубликованном 2 января, указано, что Метрик уходит, чтобы «воспользоваться новыми возможностями», пишет Bloomberg. 

Смена руководства происходит в критический для компании момент. Saks Global Enterprises, испытывающая острый дефицит денежных средств, рассматривает различные варианты реструктуризации, включая подачу заявления о банкротстве по главе 11 (что позволяет компании продолжать работу, реструктурируя долги под защитой суда).

Saks Global Enterprises столкнулась с серьезными финансовыми трудностями в прошлом году, несмотря на привлечение миллиардов долларов от инвесторов. Эти средства были направлены на финансирование амбициозного плана по оздоровлению бизнеса, ключевым элементом которого стало приобретение конкурента — сети универмагов Neiman Marcus.

Всего несколько дней назад Bloomberg сообщило, что Saks ведет переговоры с кредиторами после просрочки выплаты процентов по облигациям на сумму более $100 млн. Компания изучает варианты привлечения экстренного финансирования, продажи активов или, в крайнем случае, подачи заявления о банкротстве.

Возможное банкротство последует всего через несколько месяцев после масштабной реструктуризации долга в июне 2024 года, в ходе которой некоторые кредиторы понесли крупные убытки, а компания взяла на себя новые долговые обязательства для финансирования своей «стратегии трансформации».

