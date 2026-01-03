Генеральный директор ретейлера Saks Global Enterprises Марк Метрик покидает свой пост. Его сменит исполнительный председатель совета директоров Ричард Бейкер, который займет должности как гендиректора, так и председателя совета директоров компании. В официальном заявлении ретейлера, опубликованном 2 января, указано, что Метрик уходит, чтобы «воспользоваться новыми возможностями», пишет Bloomberg.

Freepik

Смена руководства происходит в критический для компании момент. Saks Global Enterprises, испытывающая острый дефицит денежных средств, рассматривает различные варианты реструктуризации, включая подачу заявления о банкротстве по главе 11 (что позволяет компании продолжать работу, реструктурируя долги под защитой суда).

Saks Global Enterprises столкнулась с серьезными финансовыми трудностями в прошлом году, несмотря на привлечение миллиардов долларов от инвесторов. Эти средства были направлены на финансирование амбициозного плана по оздоровлению бизнеса, ключевым элементом которого стало приобретение конкурента — сети универмагов Neiman Marcus.

Всего несколько дней назад Bloomberg сообщило, что Saks ведет переговоры с кредиторами после просрочки выплаты процентов по облигациям на сумму более $100 млн. Компания изучает варианты привлечения экстренного финансирования, продажи активов или, в крайнем случае, подачи заявления о банкротстве.

Возможное банкротство последует всего через несколько месяцев после масштабной реструктуризации долга в июне 2024 года, в ходе которой некоторые кредиторы понесли крупные убытки, а компания взяла на себя новые долговые обязательства для финансирования своей «стратегии трансформации».