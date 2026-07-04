Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что рад ошибиться в своих прежних прогнозах о массовом сокращении рабочих мест под влиянием искусственного интеллекта. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с главой Commonwealth Bank of Australia Мэттом Комином, итоги которой были опубликованы во вторник.

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По словам Альтмана, компания OpenAI в целом верно предсказывала темпы технологического развития ИИ, но заметно ошиблась в оценке социальных и экономических последствий его внедрения. Речь идет прежде всего о влиянии технологии на позиции начального уровня в офисном секторе — по его словам, негативный эффект оказался значительно слабее, чем ожидалось.

Ранее Альтман неоднократно предупреждал о рисках технологической безработицы. В 2023 году в интервью изданию The Atlantic он говорил, что рабочие места неизбежно будут исчезать по мере внедрения ИИ компаниями, хотя и допускал появление новых, более качественных позиций взамен. В прошлом году на конференции Федеральной резервной системы США он предупреждал об исчезновении «целых классов» профессий.

Подобные прогнозы делал не только Альтман. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей в мае прошлого года заявлял, что ИИ способен устранить около 50% позиций начального уровня в офисах. Аналитическая компания Citrini публиковала отчет с прогнозом рыночного обвала и рецессии на фоне развития ИИ, который в начале года спровоцировал падение котировок на фондовом рынке.

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Несмотря на это, катастрофического сценария на рынке труда пока не произошло, хотя отдельные компании — включая Block, Snap и Meta — уже ссылались на ИИ при объявлении сокращений персонала. В феврале Альтман отмечал, что часть компаний связывает с ИИ увольнения, которые произошли бы и без внедрения технологии, не называя при этом конкретных примеров.

Альтман подчеркнул, что считает важным для ИИ-компаний сохранять открытость в оценке рисков технологии, даже если отдельные прогнозы впоследствии окажутся неверными. По его словам, поскольку последствия развития ИИ затронут практически все общество, компаниям стоит придерживаться максимальной прозрачности, даже ценой периодических ошибок в прогнозах.

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