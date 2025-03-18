Директор Papa John’s Тодд Пенегор рассказал, как компания скорректировала свои методы, чтобы сосредоточиться на ценности и привлечении клиентов, на фоне всеобщего беспокойства о состоянии потребителей. Он отметил, что они акцентировали внимание на премиальных предложениях, что позволило стать самой быстрорастущей сетью пиццерий по соотношению цены и качества.

В интервью с Джимом Крамером на CNBC генеральный директор Papa John’s Тодд Пенегор рассказал, как сеть пиццерий адаптировала свои стратегии для привлечения клиентов, сосредоточившись на ценности, учитывая беспокойства о состоянии экономики.

«Мы запустили кампанию “предоставим вам лучшее”, которая акцентировала внимание на более премиальных продуктах в период, когда потребители искали варианты соотношения цена-качество, — отметил Пенегор. — Таким образом, благодаря изменениям, если взглянуть на наши результаты за четвертый квартал и показатели бренда, мы оказались той пиццерией, которая быстрее всего растет по критериям ценности для потребителей, что является отличным достижением».

Пенегор рассказал, что компания Papa John’s пересмотрела свою программу лояльности, чтобы привлечь больше клиентов. Теперь они получают скидку в размере $2 на следующую покупку при трате $15, а не $10 при трате $75. По словам Пенегора, данное изменение значительно улучшило «восприятие ценности» со стороны клиентов и способствовало более частому их возвращению.

Несмотря на неопределенности в торговле и ценах, связанные с тарифными мерами президента Дональда Трампа, Пенегор отметил, что компания заметила снижение цен на сыр. Он добавил, что Papa John’s значительно быстрее, чем предполагалось, совершенствует свои показатели расходов.

Он также отверг опасения, что популярность препаратов для похудения на основе GLP-1 может снизить у потребителей желание, есть фастфуд. По его словам, они могут просто заказывать меньше пиццы, и компания Papa John’s способна удовлетворить потребности своих клиентов. «Пицца по-прежнему является отличным вариантом по соотношению цена-качество», — сказал Пенегор.

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