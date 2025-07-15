«Роскосмос» и NASA проверили исправность МКС (международная космическая станция) для проведения частной миссии Axiom-4. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире «Первого канала».

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«Не далее как месяц назад, открою небольшой секрет, у нас был контакт с руководством NASA», — рассказал Баканов. Основная цель переговоров — решить ряд вопросов, связанных с регулировкой давления и температуры в модулях МКС, подчеркнул он.

Все технические моменты удалось решить за несколько дней. Представители NASA находились в Москве, чтобы официально закрепить договоренности, благодаря чему миссия Axiom-4 была успешно выполнена, сообщил генеральный директор «Роскосмоса».

Космический аппарат Crew Dragon запустился в рамках Axiom-4 с двухнедельной задержкой, причиной которой стала утечка топлива в ракете Falcon 9. Полет состоялся 25 июня, а уже 14 июля аппарат отстыковался от космической станции, чтобы вернуться на Землю. Командир Пегги Уитсон, пилот Шубаншу Шукла из Индии и специалисты миссии Славош Узнански и Тибор Капу из Польши и Венгрии вошли в команду корабля.

Ранее «Инк» писал, что первый спутник «Экспресс-РВ» для управления дронами в Арктике будет запущен в 2026 году.