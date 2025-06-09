Первый запуск спутников «Экспресс-РВ» для управления беспилотниками в Арктической зоне запланирован на конец 2026 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в программе «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».

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«Первый запуск планируется на конец 2026 года. Эти аппараты уже в изготовлении „ИСС“ Решетнева, мы внимательно следим, чтобы не было отставания по срокам», — сказал он.

Баканов отметил, что для обеспечения круглосуточной связи таких спутников понадобится четыре. По его словам, необходимость в таких аппаратах вызвана тем, что развернуть наземную инфраструктуру крайне дорого.

Спутники «Экспресс-РВ» станут одним из четырех элементов развития орбитальной группировки России, добавил Баканов. Кроме них, будет развернуто 300 спутников (на первом этапе) и более 900 (на втором) на высоте до 800 км для обеспечения доступа в интернет со скоростью до 1 Гбит/с в любой точке мира.

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Третий сегмент — это стандартный геостационарный телекоммуникационный сервис, то есть широкополосный доступ в интернет и прямое телевещание на VSAT-станции (услуга ТВ-контента в домохозяйства), рассказал Баканов.

Четвертый сегмент — это развитие системы «Луч», предназначенной для информационного обеспечения объектов ракетно-космической техники.