Иногда первый день на новой работе задает тон всему дальнейшему трудоустройству. Соучредитель и генеральный директор Snap Эван Шпигель дает новым сотрудникам своей команды дизайнеров очень сложную задачу в их первый рабочий день. Он утверждает, что такая тактика закладывает основу для навыков, которые понадобятся сотруднику для успеха.

Эван Шпигель, генеральный директор Snap Inc.

«У нас есть критика дизайна раз в неделю в течение пары часов, — сказал 34-летний Шпигель, чья компания владеет социальным медиа-приложением Snapchat. — В свой первый день вы должны что-то представить». По его словам, в первый рабочий день, когда у человека нет контекста того, над чем работает компания, придумать хорошую идею почти невозможно.

Он также отмечает, что такая тактика может показаться несправедливой, но она закладывает основу для навыков креативности и критического мышления, которые понадобятся сотруднику для успеха в компании. Она также может помочь людям быстро преодолеть страх неудачи, побуждая их брать на себя больше рисков, связанных с работой, объясняет Шпигель.

«Ваш худший страх, что мы сидим все вместе и рассматриваем идею, которая не так уж и хороша, сбылся, — говорит эксперт. — Я думаю, что это открывает дверь творчеству, потому что это уже произошло. Вы уже потерпели неудачу».

По его словам, это упражнение помогает людям обрести уверенность в себе и психологическую устойчивость, а также выступает в качестве объединяющего фактора для сотрудников.

Преодоление страха неудачи или любого другого страха может быть предсказуемо сложным. Эффективные стратегии, например придание голосу в голове смешного акцента или самообъятия, могут звучать глупо, но они, скорее всего, сработают, если смогут разрушить шаблон в мозгу, утверждает специалист по фобиям Кристофер Пол Джеймс.

По словам консультанта по лидерству и отставного офицера спецназа ВМС США Джоко Виллинка, встреча со своими страхами лицом к лицу тоже может сработать. «Первое, вам нужно осознать, что большая часть вашего страха не является реальностью. Он просто создан у вас в голове», — объясняет он. Поэтому, по его словам, чтобы преодолеть свой страх, человеку нужно «пойти и посмотреть ему в лицо, идти в атаку».

Преодоление страха неудачи в первый рабочий день, вероятно, кажется пугающим, особенно в присутствии новых коллег. Независимо от того, попадет ли сотрудник в сложную ситуацию или нет, он может смягчить волнение первого дня, немного подготовившись заранее.

«Как новый сотрудник, вы можете оказать наибольшее и самое быстрое влияние, понимая миссию своей компании и точно узнав, как ваша роль может оказать влияние», — заявила Лори Кастильо Мартинес, исполнительный вице-президент по талантам, росту и развитию в Salesforce. Она рекомендует поговорить с менеджером по найму об ожиданиях и корпоративной культуре во время собеседования, а также с нынешним или бывшим сотрудником до первого рабочего дня.

Таким образом, по ее словам, когда человека попросят придумать новую, креативную идею прямо на месте, он будет более подготовлен внести что-то ценное. «Стоит экспериментировать и проявлять любопытство, опираясь на возможность определить свою цель, и решить, какое влияние вы хотите оказать в качестве нового сотрудника», — объясняет Мартинес.

Шпигель считает, что даже если идея нового сотрудника на 99% относится к категории не очень хороших, то он приобретет полезный опыт. «Лучший способ иметь хорошую идею — иметь много идей, — утверждает он. — Поэтому команда просто постоянно генерирует ряд идей, продуктов и функций. Наша задача — попытаться выяснить, какие из них самые лучшие».

Не секрет, что к собеседованию необходимо основательно готовиться. Чтобы произвести впечатление и выйти из беседы с положительным для себя результатом, важно не только опрятно выглядеть, обладать широким кругозором и нужными навыками, но и уметь себя правильно преподнести, чтобы собеседник вас запомнил. Так считает Вероника Еликова, директор по управлению персоналом Т1 Иннотех. Она рассказала, как подготовиться и вести себя на собеседовании, чтобы получить работу.