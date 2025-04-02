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Гендиректор Snapchat признался, что ставит перед сотрудниками сложные задачи, чтобы они потерпели неудачу

Гендиректор Snapchat признался, что ставит перед сотрудниками сложные задачи, чтобы они потерпели неудачу

Иногда первый день на новой работе задает тон всему дальнейшему трудоустройству. Соучредитель и генеральный директор Snap Эван Шпигель дает новым сотрудникам своей команды дизайнеров очень сложную задачу в их первый рабочий день. Он утверждает, что такая тактика закладывает основу для навыков, которые понадобятся сотруднику для успеха.

Эван Шпигель, генеральный директор Snap Inc.

«У нас есть критика дизайна раз в неделю в течение пары часов, — сказал 34-летний Шпигель, чья компания владеет социальным медиа-приложением Snapchat. — В свой первый день вы должны что-то представить». По его словам, в первый рабочий день, когда у человека нет контекста того, над чем работает компания, придумать хорошую идею почти невозможно.

Он также отмечает, что такая тактика может показаться несправедливой, но она закладывает основу для навыков креативности и критического мышления, которые понадобятся сотруднику для успеха в компании. Она также может помочь людям быстро преодолеть страх неудачи, побуждая их брать на себя больше рисков, связанных с работой, объясняет Шпигель.

«Ваш худший страх, что мы сидим все вместе и рассматриваем идею, которая не так уж и хороша, сбылся, — говорит эксперт. — Я думаю, что это открывает дверь творчеству, потому что это уже произошло. Вы уже потерпели неудачу».

По его словам, это упражнение помогает людям обрести уверенность в себе и психологическую устойчивость, а также выступает в качестве объединяющего фактора для сотрудников.

Преодоление страха неудачи или любого другого страха может быть предсказуемо сложным. Эффективные стратегии, например придание голосу в голове смешного акцента или самообъятия, могут звучать  глупо, но они, скорее всего, сработают, если смогут разрушить шаблон в мозгу, утверждает специалист по фобиям Кристофер Пол Джеймс.

По словам консультанта по лидерству и отставного офицера спецназа ВМС США Джоко Виллинка, встреча со своими страхами лицом к лицу тоже может сработать. «Первое, вам нужно осознать, что большая часть вашего страха не является реальностью. Он просто создан у вас в голове», — объясняет он. Поэтому, по его словам, чтобы преодолеть свой страх, человеку нужно «пойти и посмотреть ему в лицо, идти в атаку».

Преодоление страха неудачи в первый рабочий день, вероятно, кажется пугающим, особенно в присутствии новых коллег. Независимо от того, попадет ли сотрудник в сложную ситуацию или нет, он может смягчить волнение первого дня, немного подготовившись заранее.

«Как новый сотрудник, вы можете оказать наибольшее и самое быстрое влияние, понимая миссию своей компании и точно узнав, как ваша роль может оказать влияние», — заявила Лори Кастильо Мартинес, исполнительный вице-президент по талантам, росту и развитию в Salesforce. Она рекомендует поговорить с менеджером по найму об ожиданиях и корпоративной культуре во время собеседования, а также с нынешним или бывшим сотрудником до первого рабочего дня.

Таким образом, по ее словам, когда человека попросят придумать новую, креативную идею прямо на месте, он будет более подготовлен внести что-то ценное. «Стоит экспериментировать и проявлять любопытство, опираясь на возможность определить свою цель, и решить, какое влияние вы хотите оказать в качестве нового сотрудника», — объясняет Мартинес.

Шпигель считает, что даже если идея нового сотрудника на 99% относится к категории не очень хороших, то он приобретет полезный опыт. «Лучший способ иметь хорошую идею — иметь много идей, — утверждает он. — Поэтому команда просто постоянно генерирует ряд идей, продуктов и функций. Наша задача — попытаться выяснить, какие из них самые лучшие».

Не секрет, что к собеседованию необходимо основательно готовиться. Чтобы произвести впечатление и выйти из беседы с положительным для себя результатом, важно не только опрятно выглядеть, обладать широким кругозором и нужными навыками, но и уметь себя правильно преподнести, чтобы собеседник вас запомнил. Так считает Вероника Еликова, директор по управлению персоналом Т1 Иннотех. Она рассказала, как подготовиться и вести себя на собеседовании, чтобы получить работу.

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