Сервис MyHeritage, который позволяет создавать семейные веб-сайты, составлять генеалогическое древо и находить предков, объявил о прекращении поддержки аккаунтов российских пользователей. Их страницы будут удалены 1 февраля 2025 года, сообщает «Коммерсантъ».

Пользователи MyHeritage из России получили сообщения о прекращении работы сервиса. Решение об уходе из страны было обосновано правилами, которые действуют на территории РФ.

Данные россиян будут удалены окончательно, и больше они не будут доступны. Администрация соцсети рекомендовала пользователям экспортировать генеалогические древа и ДНК-тесты.

Также ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории РФ. Регулятор заявил, что приложение нарушает законы, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера.